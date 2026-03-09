fb ig video search mobile ETtoday

「費仔」幸運物是64萬勞力士　見證求婚、結婚重要時刻

▲▼ 費仔 。（圖／IG）

▲費仔此次參加經典賽擄獲台灣球迷的心。（圖／翻攝stu_fairchild4 IG）

記者陳雅韻／台北報導

目前效力於MLB克里夫蘭守護者隊的台美混血棒球明星「費仔」費爾柴爾德（Stuart Fairchild），於世界棒球經典賽（WBC）披上中華隊戰袍上陣，以2發關鍵全壘打，深深擄獲台灣球迷的心。此次東京行除了家人同行，他還隨身佩戴勞力士（Rolex）641,500元的半金潛水錶，他的人生重要時刻都有此腕錶相伴，堪稱他的幸運物。

▲費仔與漢娜結婚時佩戴勞力士Oyster Perpetual Submariner Date黃金鋼錶。（圖／翻攝hannafairchi IG）

運動明星們對配件與名錶講究，費仔也不例外，尤其鍾愛勞力士Oyster Perpetual Submariner Date潛水錶，但他選擇的不是搶破頭的「黑水鬼」或「綠水鬼」，而是選戴結合黃金及蠔式鋼的雙色款，配上黑色面盤流露時髦韻味。

▲費仔求婚時也戴著同款勞力士錶，漢娜指間則戴著卡地亞Juste un Clou系列釘子戒指。（圖／翻攝hannafairchi IG）

此款勞力士錶見證費仔人生許多重要時光，包括他向老婆漢娜（Hanna Fairchild）下跪求婚之際、結婚典禮時都戴上此款潛水錶，而以高顏值吸睛的漢娜則熱愛配搭各種戒指，曾曝光卡地亞（Cartier）經典的Juste un Clou系列釘子戒指，此次愛相隨與費仔到東京參加WBC，指間則閃耀結婚鑽戒，藏不住幸福光。

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner Date黃金鋼錶，641,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

►山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

►WBC南韓隊長戴32萬梵克雅寶項鍊征戰　幸運草圖騰秀奪勝決心

費仔, 費爾柴爾德, Rolex, 勞力士, 經典賽, WBC

