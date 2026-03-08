孫芸芸性感逼人　曬緊實腹肌秀重訓成果

▲孫芸芸穿比基尼配低腰褲，大秀緊實腹肌。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸經常在IG分享日常點滴，近日再度以辣照驚豔粉絲，頭戴帥氣西部帽的她，身穿斑馬紋比基尼搭配超低腰寬褲，大秀緊實腹肌，性感模樣讓女星Melody都吶喊：「這是要逼死誰，阿芸太優秀了！」她的小姑、微風集團策略長廖曉喬也說：「This Body！我這裡倒是一團和氣。」





▲孫芸芸背部線條也迷人。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

47歲的孫芸芸以一雙傲人美腿著稱，近幾年她迷上健身，她曾透露目前每周重訓三天，也幾乎戒糖了，讓原本纖瘦的她身體曲線更為緊實，熱愛海洋的她不時曬比基尼辣照，即便是日常上街也大方穿性感洋裝或全露背毛衣，因為任一角度欣賞都零贅肉。





▲孫芸芸穿斑馬紋洋裝秀火辣身材，搭配卡地亞Trinity手環與美洲豹系列腕錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）





▲孫芸芸勤於重訓健身，保持完美身材。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

近幾年孫芸芸鮮少出現在公眾視野，僅偶爾接受時尚品牌的邀約拍宣傳美照，近期穿上Saint Laurent、Bottega Veneta新裝並示範新包，舉手頭足依然時尚指數滿分，展現自信美。





▲孫芸芸對飲食也相當講究。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）





▲孫芸芸偶爾替品牌拍美照宣傳，日前為Bottega Veneta入鏡。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）