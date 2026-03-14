5種男性最愛的相處特質　不靠長相也能成為夢中情人

▲在一起長久臉蛋絕對不是優勢，相處的感覺是最重要。（示意圖／達志影像，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

男人的心思是很直接的，大部分他們明瞭偶像是偶像，女朋友是女朋友，喜歡的偶像維持模樣和身材，就能一直支持下去，但女朋友是要用來相處的，長相和身材不是他們的第一要件，別傻認為這兩種特質能留住對方，那只有在初期有優勢，想一直成為對方的夢中情人，需要具備下列幾種特質才行。

沒有公主病

一開始好感爆棚的時候，對方想把妳捧在手心是很正常的，但若進入感情穩定的階段，就要自己知道相互尊重才是長久相處的重點，說實在的，若對方是真的想珍惜你的人，妳一直跟他耍特權、討拍、要人安撫，導致他筋疲力盡，對妳沒有任何好處，只會默默消磨他對妳的好感。

不是拜金女

拜金女這詞好像有點太籠統，說直接一點，拜金女是有等級的。每個人都喜歡錢，但取得跟消費的方式，決定妳的檔次，只是一昧狂買名牌，實際上對自己卻是沉重難以負擔的消費，只會反映出內心的自信不足跟膚淺的思考，也表示很可能沒有能力經營一段較長且深入的感情，沒人想要一個成天跟他討名牌的女朋友。

有時候迷糊

事事都精明的女性，不會是討喜的那一個，有時候在某個領域放過自己，也等同放過別人，愛情不是戰爭，處處佔上風、絕不吃虧的狀態，代表只有你幸福、對方不幸福，失衡的情況自然會容易導向失敗的結果，適時的展現迷糊人性，也能呈現出可愛的一面。

堅持尊重

很多人戀愛談一談，把對方當自己人之後就忘了尊重這件事，「欸、去拿一下番茄醬」、「我就跟你說走這邊了啊！」、「不懂就少說話」這種言詞很容易出現在互動上，心情不美麗，當著朋友面教訓對方、直接翻臉之類的都有，而這種不懂尊重對方的人，自然也換不到別人的尊重，聰明的女人知道既然是因為愛才在一起，自然就不會做出這類的事。

保持有趣

相處可以很困難、也可以很簡單，兩人在一起覺得有趣、有話題，男生自然就覺得跟妳在一起輕鬆愜意，妳就成為無法取代的那一個，即便兩人興趣不同，女生也要多少了解一下對方的喜好（至少在聊的時候要聽得懂），另外避免變成一個囉唆女，見到面總說鞋太髒、最近是不是又胖了之類，也會讓對方覺得很煩。