奧斯卡紅毯／安海瑟薇魚尾裙封神造型！潔西伯克利香奈兒禮服致敬王妃

記者鮑璿安／外電報導

2026年第98屆奧斯卡頒獎典禮Academy Awards 在台灣時間3月16日一早於洛杉磯盛大登場，今年以《Sinners》、《Hamnet》到《One Battle After Another》等話題之作角逐小金人，典禮尚未揭曉獎項前，紅毯早已成為全球鎂光燈焦點，Anne Hathaway 奧海瑟薇、準影后艾瑪史東Emma Stone、潔西伯克利Jessie Buckley 都已經登場，展現驚艷的紅毯造型。





▲Anne Hathaway 以戲劇張力十足的復古印花魚尾裙成為焦點。（圖／路透）

Anne Hathaway 以Valentino戲劇張力十足的復古印花魚尾裙成為焦點，合身的抹胸上身勾勒俐落肩頸線條，魚尾裙襬一路延展成華麗長拖尾，行走間氣勢非凡。她搭配黑色長手套，復古氣息濃厚，再以璀璨珠寶點綴，呈現經典好萊塢風範與現代摩登感的完美融合。

▲兩度奧斯卡影后 Emma Stone 同樣為紅毯掀起高潮，她以一襲 Louis Vuitton 訂製禮服優雅現身。（圖／路透）

兩度奧斯卡影后 Emma Stone 同樣為紅毯掀起高潮，她以一襲 Louis Vuitton 訂製禮服優雅現身，銀白色調在燈光下閃耀細緻光芒。禮服採貼身剪裁搭配 cap sleeves蓋袖設計，正面線條簡潔，背面則大膽延伸為深 U 形露背，展現恰到好處的性感與氣場。整件禮服的精緻珠繡耗時約 600 小時打造，細節工藝可見一斑，她將標誌性短髮梳成俐落微捲頭，並佩戴 Repossi 鑽石耳環與戒指點綴，低調卻極具份量感。從 2017 年身穿 Givenchy couture 奪下首座影后，到 2024 年以 mint green Louis Vuitton 再度封后， Emma Stone的奧斯卡造型歷來都是紅毯話題，今年再添一筆優雅篇章。





▲入圍最佳女主角的大勢候選人的 Jessie Buckley 則選擇向經典致敬，她身穿香奈兒訂製禮服亮相。（圖／路透）

入圍最佳女主角的大勢候選人的 Jessie Buckley 則選擇向經典致敬，她身穿香奈兒訂製禮服亮相，上身以俐落線條展現優雅氣質，下身拼接柔粉色長裙，盡顯輕盈飄逸。整體靈感來自摩納哥王妃 Grace Kelly 於 1956 年奧斯卡所穿的傳奇造型，Buckley 以當代詮釋重現那份端莊與浪漫，也為紅毯增添一抹歷史情懷。