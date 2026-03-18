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TWG「櫻之頌！茗茶」有櫻花香氣　星巴克「覆盆莓風味可可燕麥那堤」飄莓果香

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▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春暖花開的季節，儀式感不能少，茶品牌 TWG Tea 推出期間限定「櫻之頌！茗茶」，將京都賞花的靜謐詩意揉合茶香；星巴克迎來台灣 28 週年慶，推出視覺感滿分的「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，讓消費者在春日也能享有甜蜜的小確幸。

迎接日本傳統的「花見」文化，TWG Tea 今年推出限量新作「櫻之頌！茗茶」。這款茶飲以綠茶為基底，巧妙揉合了櫻花盛放的優雅氣息，茶湯呈現輕盈透亮的光澤 。品飲時清雅的香氣與綠茶層層交織，可感受雷尼爾櫻桃般的細緻果香，將京都春日的風雅韻致萃取入杯。

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供） ▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

罐身採用明媚的嫣紅調性，並以優雅流暢的花卉圖騰勾勒出京都賞櫻的靜雅意境。無論是溫熱細品，或是做成沁涼冰飲都相當合適，「櫻之頌！茗茶」100 克售價 1,450 元，預計 3／20 起限量開賣。 

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

▲Bearista「可頌堡裝扮MINI熊寶寶」，蓬鬆夾心層次與圓潤外型細緻呈現，可作為隨身收藏或包款吊飾，售價680元。

星巴克為慶祝在台 28 周年，今年以在地風土為靈感，將台灣黑熊與咖啡生態動物結合傳統辦桌、茄芷袋色彩，推出一系列熱鬧活潑的紀念商品 。飲品也推出全新「覆盆莓風味可可燕麥那堤」，以經典摩卡為底，頂層覆蓋粉色覆盆莓巧克力慕斯，酸甜果香與濃郁巧克力交織，搭配燕麥奶咖啡，擁有豐富層次的口感。

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

▲覆盆莓風味可可燕麥那堤，售價170元起。

此外針對春日，也推出兩款特選豆，包括散發蜜樹茶溫和花香與可可香氣的「星巴克春讚綜合咖啡豆2026」，以及展現明亮柑橘酸質與烘烤杏仁風味的「星巴克日安綜合咖啡豆」，售價 520 元起。

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

▲TWG推出充滿春日氣息的「櫻之頌！茗茶」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

櫻之頌！茗茶, 櫻花香氣, 綠茶, 京都花見, TWG Tea, 覆盆莓風味可可燕麥那堤, 星巴克28週年, 買一送一, 星送禮, 春讚綜合咖啡豆

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