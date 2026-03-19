fb ig video search mobile ETtoday

一年一度開搶！Diptyque城市蠟燭11天限定登場、AVEDA純香蠟燭回歸

>

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲Diptyque城市香氛蠟燭討論度相當高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

香氛市場迎來年度重點檔期。Diptyque釋出一年僅有一次的城市香氛蠟燭全球限時販售，讓原本只能在當地購入的城市氣味一次集結；AVEDA也帶回話題度極高的地球月限定純香蠟燭，為春季香氛選擇再添新意。

#Diptyque城市香氛蠟燭11天全球開賣

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲香港 香氛蠟燭，190g，2,900元。

由三位藝術家創辦人對旅行的熱情延伸而來，Diptyque城市香氛蠟燭系列將城市精神與建築特色轉化為氣味記憶。系列目前共12款，包含柏林、比佛利、香港、倫敦、邁阿密、米蘭、紐約、巴黎、北京、首爾、上海與東京。原先僅限各城市販售，此次於3月19日至29日開放全球限時11天購買，讓消費者可一次入手完整系列或挑選具個人意義的城市香氣。

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲米蘭 香氛蠟燭，190g，2,900元。

城市系列的核心在於「氣味即風景」。米蘭以天竺葵、小豆蔻與淡木質調交織，呈現優雅且層次豐富的花香氛圍；東京則以寺廟焚香與松木森林為靈感，延伸至日本扁柏氣息，包裝融入青海波紋樣；香港以紫荊花為主調，結合蒸煮白米飯的溫潤氣味與蘭花香，描繪城市與自然交錯的印象。

#AVEDA地球月限定純香蠟燭經典回歸

▲▼蠟燭。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 地球月限定純香蠟燭-迷迭薄荷， 125g，520元。

AVEDA「地球月限定純香蠟燭」於 2026 年經典回歸，今年以衣索比亞純淨水議題為主軸，採用100% Vegan大豆蠟，融合有機認證迷迭香、薄荷與綠薄荷，帶來清新潔淨的氣息。凡3月20日至5月14日期間，於AVEDA直營門市或官網購買任一環保胖胖瓶或環保包，即可加購乙顆，每人限購一顆，數量有限售完為止。
 

關鍵字：

香氛, 蠟燭, Diptyque, AVEDA, 限時購

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

討厭社交喜歡獨處星座Top3！第一名最需要私人空間　其實外冷內熱

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

花錢像開外掛！3星座最容易變月光族　第一名精緻窮只想享受當下

林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨 星巴克「森林中的玻璃盒」門市登場！店內就能感受春天　另3間門市也能賞櫻 上班最怕遇到這種人！「職場老鼠屎」5大特點　小心被拖下水 大谷翔平帶旺黛珂「小紫瓶」男客暴增　陳晨威也加入男性保養戰局 排球少年Ｘ日本藏壽司聯名登場！4大高校主題餐點　角色壽司盤必收藏 木村拓哉搶先戴OWNDAYS新墨鏡　彩色鏡片成亮點 5個習慣輕鬆培養「早晨正念」　一天比一天更有力量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面