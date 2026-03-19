一年一度開搶！Diptyque城市蠟燭11天限定登場、AVEDA純香蠟燭回歸

▲Diptyque城市香氛蠟燭討論度相當高。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

香氛市場迎來年度重點檔期。Diptyque釋出一年僅有一次的城市香氛蠟燭全球限時販售，讓原本只能在當地購入的城市氣味一次集結；AVEDA也帶回話題度極高的地球月限定純香蠟燭，為春季香氛選擇再添新意。

#Diptyque城市香氛蠟燭11天全球開賣

▲香港 香氛蠟燭，190g，2,900元。

由三位藝術家創辦人對旅行的熱情延伸而來，Diptyque城市香氛蠟燭系列將城市精神與建築特色轉化為氣味記憶。系列目前共12款，包含柏林、比佛利、香港、倫敦、邁阿密、米蘭、紐約、巴黎、北京、首爾、上海與東京。原先僅限各城市販售，此次於3月19日至29日開放全球限時11天購買，讓消費者可一次入手完整系列或挑選具個人意義的城市香氣。

▲米蘭 香氛蠟燭，190g，2,900元。

城市系列的核心在於「氣味即風景」。米蘭以天竺葵、小豆蔻與淡木質調交織，呈現優雅且層次豐富的花香氛圍；東京則以寺廟焚香與松木森林為靈感，延伸至日本扁柏氣息，包裝融入青海波紋樣；香港以紫荊花為主調，結合蒸煮白米飯的溫潤氣味與蘭花香，描繪城市與自然交錯的印象。

#AVEDA地球月限定純香蠟燭經典回歸

▲AVEDA 地球月限定純香蠟燭-迷迭薄荷， 125g，520元。

AVEDA「地球月限定純香蠟燭」於 2026 年經典回歸，今年以衣索比亞純淨水議題為主軸，採用100% Vegan大豆蠟，融合有機認證迷迭香、薄荷與綠薄荷，帶來清新潔淨的氣息。凡3月20日至5月14日期間，於AVEDA直營門市或官網購買任一環保胖胖瓶或環保包，即可加購乙顆，每人限購一顆，數量有限售完為止。

