防曬一直沒效果？這些「日常誤區」你中了幾個？

▲防曬不能只塗臉而已，手部肌膚也會因日曬老化。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天擦防曬卻還是曬黑、冒出曬斑，問題往往不在產品，而是使用方式。許多看似合理的習慣，其實正默默削弱防護力。以下整理5個最常見的防曬誤區，你中了幾個呢？

#SPF越高就不用補擦

不少人把高係數防曬當成「全天保護罩」，覺得只要早上擦一次SPF50就足夠應付整天外出。但實際上，SPF反映的是延長曬傷時間的能力，並不等於防護會隨時間維持不變。隨著出油、流汗與摩擦，防曬會逐漸流失，即使係數再高也一樣需要補擦。

#有上妝就等於有防曬

底妝產品雖然常標示防曬係數，但多半難以達到足量使用的標準，加上上妝後不會頻繁補塗，防護力其實有限。若因此省略防曬或補擦，反而讓肌膚長時間暴露在紫外線之下。正確做法是將防曬視為獨立步驟，底妝只能作為輔助，而非替代。

#陰天或室內不會曬黑

看不到太陽不代表沒有紫外線，特別是UVA能穿透雲層與玻璃，長時間累積仍會造成暗沉與老化。許多人在陰天或待在室內時完全忽略防曬，反而讓肌膚在無感中持續受損。應該把防曬應該當作是「白天習慣」，而不是「有出太陽才做」。

#只擦臉就夠了

臉部固然是保養重點，但頸部、耳朵與手部同樣長時間暴露，卻經常被忽略。這些部位一旦出現色差或老化，反而更容易顯出整體膚況不一致。防曬應該是整體性的，而不是只針對臉部局部處理，才能真正達到均勻保護。

#防曬可以疊加效果

有些人會同時使用多種含防曬係數的產品，認為數值可以相加提升效果，但實際上防護力並不是簡單累計。不同產品之間可能互相影響成膜效果，反而降低穩定度。與其堆疊，不如選擇一款適合且用量足夠的防曬產品，效果更可靠。