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舒淇當卡地亞大使誠意滿滿　6組美照秀藍氣球錶魅力

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▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇成為卡地亞新任大使，於首波形象照中佩戴Clash de Cartier珠寶與Ballon Bleu de Cartier晝夜顯示自動腕錶。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后舒淇多年以來一直是時尚圈寵兒，與精品品牌合作不間斷，今日她再下一城，拿下卡地亞（Cartier）品牌大使頭銜，首波釋出的形象照誠意滿滿，她連換6套造型演繹Ballon Bleu de Cartier 藍氣球系列腕錶，無論是典雅的禮服造型或俐落套裝，都有合宜錶款完美搭配，展現優雅大氣風格。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇示範卡地亞粉色面盤的Ballon Bleu de Cartier鍊帶腕錶。

舒淇在螢幕作品與個人生活態度中，始終展現出自由獨立、勇於突破自我的特質，卡地亞相中其獨特氣質，邀她演繹襯托女性自信風采的Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，品牌將圓形美學發揮至極致，從流暢渾圓的弧形錶殼，到鑲嵌藍色寶石的穹頂式錶冠，無不體現品牌對幾何結構與設計美學的精準掌握，且款式豐富，舒淇一連換上簡潔的粉色面盤鍊帶錶、貴氣的玫瑰金鑽錶、具晝夜顯示的自動錶等，並搭配經典LOVE系列、Panthère de Cartier美洲豹或Clash de Cartier系列珠寶，時髦吸睛。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇以黑色禮服搭配卡地亞LOVE系列珠寶與Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑽錶。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇換上紅裝配卡地亞Panthère de Cartier美洲豹珠寶與Ballon Bleu de Cartier玫瑰金錶。

除了擔任卡地亞品牌大使，舒淇同時是義大利時尚品牌Bottega Veneta、Tom Ford Beauty品牌大使與小米汽車SU7代言人，跨領域的合作足見她的高人氣。

▲▼舒淇 。（圖／翻攝IG）

▲舒淇是Bottega Veneta品牌大使，到米蘭欣賞大秀。（圖／翻攝sqwhat IG）

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關鍵字：

舒淇, Cartier, 卡地亞, Bottega Veneta

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