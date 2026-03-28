千黛亞向凱特布蘭琪借禮服　巧妙呼應婚禮習俗求美滿

▲千黛亞在羅馬宣傳新片《抓馬戀人》，穿上凱特布蘭琪曾穿過的Armani Privé禮服。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）近日展開世界巡迴，宣傳與羅伯派汀森（Robert Pattinson）主演的電影《抓馬戀人》（The Drama），在御用造型師Law Roach操刀下，她的每一套造型都極具話題性，尤其是她傳出與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）秘密結婚，時尚穿搭似乎都與喜訊相連結，最受矚目是她在羅馬首映會穿上金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）曾穿過的Armani Privé黑色禮服，正是呼應西方婚禮傳統習俗「Something borrowed」。





▲凱特布蘭琪於2025年威尼斯影展穿深Ｖ剪裁的Armani Privé 禮服亮相。（圖／CFP）

西式婚禮傳統習俗「Something Four」指的是新娘於婚禮當天會搜集象徵歷史與傳統的Something Old（舊物）、光明未來之意的Something New（新物）、分享他人幸福的Something Borrowed（借來之物）與代表忠貞與純潔的Something Blue（藍色之物）。造型師Law Roach特別於社群感謝凱特布蘭琪出借Armani Privé黑色低胸禮服，讓新婚的千黛亞能穿上「Something borrowed」後能如影后一樣婚姻美滿，不少粉絲也期待千黛亞「Something Blue」的造型。





▲ 千黛亞佩戴LV Optimisme 耳環，鑲嵌兩顆 0.76 克拉和 0.75 克拉的LV Monogram Star 星形切割鑽石。（圖／LV提供）





▲ 千黛亞同時戴上LV Optimisme 戒指，主鑽為2.05 克拉 LV Monogram Star星形切割鑽石。（圖／LV提供）

千黛亞於羅馬首映會除了穿上凱特布蘭琪珍藏的Armani Privé禮服，同時搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）頂級珠寶系列Awakened Hands, Awakened Minds中的Perception 感知戒指，以及主石為 2.05 克拉 LV Monogram Star 星形切割鑽的Optimisme 樂觀戒指，鑲嵌一顆石及其他鑽石與同系列耳環；另一套LV精彩作品則是她於巴黎首映會所穿的白色真絲縐紗禮服，轉過身為挖背設計並飾有黑色長絲蝴蝶結，優雅迷人。





▲ 千黛亞出席《The Drama抓馬戀人》巴黎電影首映會，身穿LV白色真絲縐紗連身裙。（圖／LV提供）





▲ 千黛亞轉過身秀LV禮服的挖背設計與黑色長絲蝴蝶結。（圖／CFP）