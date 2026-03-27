亮珠寶/金價震盪搶「存金」　小資族金豆入門注意純度與工費

▲Just Gold金豆深受小資族喜愛。（圖／Just Gold提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近一個月因中東戰事的不確定性，造成國際金價動盪，金價失守每盎司5,000美元大關後顯得欲振乏力，不少民眾趁金價下滑之際搶著「存金」，在台北市中山區的銀樓甚至引發排隊潮，以投資型的金條最受歡迎，而初入黃金世界的小資族，則可從收藏金豆開始，可依預算選擇所需金豆重量、造型，存滿一罐予人滿滿的成就感。

▲存滿一罐小金豆讓初入黃金世界的消費者有滿滿成就感。

購買黃金首要關注的是其純度，含金量必須達到99%以上。其次是重量與計價方式，金飾的價格通常由當日金價乘以重量，再加上額外的工費組成，購買時務必確認商家使用的計量單位，並要求現場重新稱重，而工費的部分則會因設計的複雜程度而有所不同，小資族喜愛的小金豆也會加上工費，銀樓從單顆100元起不等，金飾品牌強調做工細膩價格會更高。最後，完善的單據與售後服務是保障消費者權益的關鍵，選擇信譽良好的老字號銀樓或品牌較有保障。

▲Just Gold網路限定的福氣金袋純金金豆1克。

▲Just Gold網路限定的開運元寶純金金豆1克。

鎮金店Just Gold即提供豐富金豆款式供入門，包括花生、福袋、葫蘆、豆幣、蘋果、愛心、星星與金元寶造型，均蘊藏好運或發財寓意，重量各為1克（約0.26錢），僅限網路販售；點睛品也於官網銷售1克的金豆，款式包括金磚與小馬造型，精緻可愛。

▲點睛品馬福寶珍藏小金豆1克。（圖／翻攝點睛品官網）





▲點睛品珍藏金磚造型小金豆1克。（圖／翻攝點睛品官網）



另一大眾熟知的金飾品牌周大福未銷售金豆，但展現精湛黃金工藝的金條與擺件深受藏家喜愛，今年為馬年推出不少精雕細琢的款式，兼具裝飾性與保值性。

▲周大福馬年生肖系列馬到成功金條。（圖／周大福提供，以下同）





▲周大福馬年生肖系列四季平安黃金擺件。