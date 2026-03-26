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凱特王妃遇大風攪局　手壓帽子防出糗

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃穿約13萬元的Suzannah London Washington威爾斯親王格紋羊絨大衣，搭配香奈兒Mini Classic手提包出席坎特伯雷大主教就職典禮。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲、威爾斯親王威廉與凱特王妃25日出席在坎特伯雷大教堂舉行的坎特伯雷大主教就職典禮，時尚焦點凱特王妃戴上Juliette Millinery千鳥格草編平頂帽，這頂帽子編織成經典的千鳥格圖案，並點綴著一根鴕鳥羽毛，不過戶外風大，隨時都會將她的帽子吹走，她只能一路壓著帽子與人交談並步入會場，優雅王妃難得有些狼狽。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲因戶外風大，凱特王妃只能手壓著Juliette Millinery千鳥格草編平頂帽。（圖／CFP）

在此莊重場合，凱特王妃選穿約13萬元的Suzannah London Washington威爾斯親王格紋羊絨大衣，英威爾斯親王格紋是在20世紀初，由當時身為威爾斯親王的愛德華七世國王推廣而流行，而整件外套剪裁靈感源自復古狩獵外套，邊緣以時尚的黑色絲緞勾勒，並配有柔和的A字中長裙與雙排扣設計，增添了亮眼的細節。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲威廉夫婦向第106任坎特伯雷大主教莎拉穆拉利女爵士（右）致意。（圖／CFP）

當天凱特王妃戴上鑽石十字架項鍊與Cassandra Goad Cavolfiore 18K黃金珍珠鑽石耳環，並拎著香奈兒（CHANEL）Mini Classic手提包，端莊優雅。就職典禮後凱特王妃與威廉特別向第106任坎特伯雷大主教莎拉穆拉利女爵士致意，她是英格蘭教會1400年的歷史中，第一位女性領導人。
 

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關鍵字：

凱特王妃, 王儲威廉

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