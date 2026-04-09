劉詩詩飄逸造型根本仙女下凡　懶理婚變傳言

▲劉詩詩穿SELF-PORTRAIT藍色訂製禮服，仙氣飄飄。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星劉詩詩3月10日度過39歲生日，由於老公吳奇隆沒有高調發文祝賀，且網友觀察自2019年以來夫妻倆在社群幾乎零互動，連生日或紀念日都沒有表示，讓這對相差17歲的銀幕夫妻婚變之說再起。不過近日劉詩詩出席淘寶天貓活動，絲毫不受傳言影響，以仙女下凡的造型驚豔全場。





▲劉詩詩所穿的禮服採斗篷設計，更顯浪漫。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

劉詩詩與吳奇隆因合作《步步驚心》結緣，兩人於2015年領證結婚，2019年生下兒子「步步」，結婚11年以來屢傳離婚謠言，不過兩人始終未對外回應。劉詩詩依然活躍於演藝圈與時尚圈，近日她獲頒淘寶天貓年度趨勢引領藝人，身穿SELF-PORTRAIT訂製的藍色雪紡飄逸禮服，斗篷式設計隨著她行走間飄逸擺盪，仙氣飄飄。





▲劉詩詩搭配代言的Qeelin Wulu鑽石耳環與歐米茄星座系列腕錶。（圖／翻攝liushishi_lss IG）

當天所戴的配件都是劉詩詩代言多年的品牌，她搭配華人珠寶品牌Qeelin標誌性的葫蘆造型Wulu系列鑽石耳環，手腕上風格俐落的錶款則出自歐米茄（OMEGA）星座系列，其錶殼兩端的半月造型與兩側拋光扣爪正是特色所在，搭配鑲鑽錶圈，為仙女造型增添奢華氣息。

