FRED 90周年古董珠寶齊聚台北　華麗粉盒、獅子胸針俏皮吸睛

▲FRED展出1960至1970年代傳承系列動物主題獅子（左）與大象胸針。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED迎來創立90周年，今（8日）於台北101舉辦「FRED 90周年傳承系列珠寶展」集結品牌歷史中具代表性的頂級珠寶與珍貴檔案資料，包括1960至1970年代傳承系列黃金結合琺瑯與彩色寶石作品、動物主題獅子與大象胸針、1988年問世的華麗粉餅盒等，各種活潑設計展現「The Sunshine Jeweler 陽光珠寶商」的標誌性精神。





▲FRED 1970年代傳承系列以黃金結合琺瑯與彩色寶石作品。





▲FRED 1988年採用石英石、紫水晶、縞瑪瑙、鑽石的粉餅盒。

FRED創辦人Fred Samuel童年在阿根廷度過，馬德普拉塔海灘捕捉到的海岸水光，以及布宜諾斯艾利斯街頭的光影交織，均轉化為他對寶石色彩的敏銳直覺，催生出充滿樂觀與自由氣息的作品；他對運動也相當熱愛，這份熱情傳承給兒子Henri與Jean，於1966 年創作出靈感源自帆船運動的Force 10 系列，至今仍不斷延伸出嶄新之作，此次在台展出原創款外，當代華麗高級珠寶也同步亮相。





▲FRED 1970年代黃金、精鋼打造的Force 10 手鍊。





▲FRED當代之作Force 10 Celebration白金項鍊，鑲嵌1克拉Fred Hero Cut鑽石。

伯爵（PIAGET）也深受古董作品啟發， 特別是在60年代以大膽色彩與建築感設計引領風潮，最新Possession Vibrant Palace珠寶承襲當年風格，首度結合方納石、土耳其石與藍線石，輔以經典宮廷式飾紋，交織出層次豐富的迷人藍調。





▲伯爵1971年黃金青金石與土耳其石手鐲錶。（圖／伯爵提供，以下同）





▲伯爵Possession Vibrant系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石項鍊。