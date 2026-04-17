《月鱗綺紀》鞠婧禕九尾狐仙氣炸裂！拒吃2種水果　5大保養習慣美到封神

▲《月鱗綺紀》熱播中，鞠婧禕飾演的九尾狐讓粉絲直呼美到不真實。（圖／取自鞠婧禕微博，下同）

圖文／CTWANT

最近《月鱗綺紀》熱播，鞠婧禕飾演的九尾狐舉手投足間盡是魅惑，尤其是那幾場月下起舞與轉身回眸，皮膚白皙透明到彷彿自帶濾鏡，讓粉絲直呼「美到不真實」。這位被日媒譽為「四千年一遇」的美女，私下的保養功課其實細膩到讓人佩服。從如數家珍的蜂蜜養生，到讓網友看傻眼的「一口麵包咬32下」，鞠婧禕證明了美貌雖有天賦，但維持巔峰狀態絕對需要靠意志力支撐。今天就帶大家深入她的保養清單，看她如何靠「加減法」守住這份令人窒息的仙氣。

《月鱗綺紀》鞠婧禕保養法：2000c.c提升代謝不間斷

鞠婧禕習慣隨身攜帶水壺，她認為燒開的水口感更好，也更願意多喝。她曾在網路上分享「整點補水表」：從早上9點開始，每小時鬧鐘提醒喝水200c.c，直到晚上8點正好補足2000c.c。這種均勻補水的方式能讓身體持續維持高代謝，即便偶爾想喝手搖飲或咖啡，她也會透過增加飲水量來幫助排毒，讓肌膚隨時處於水潤狀態。

《月鱗綺紀》鞠婧禕保養法：羽衣甘藍佔領餐盤 50%

在身材維持上，鞠婧禕的公式非常簡單——大量蔬菜。她每餐的蔬菜比例（如羽衣甘藍）會佔到50%以上，並嚴格減少麵食與白米飯的攝取，改以地瓜等粗糧作為澱粉來源。她曾拍過一段吃麵包的影片，小小一口竟足足咀嚼了32下才吞嚥，這種細嚼慢嚥的習慣能讓大腦接收飽足訊號，自然減少零食慾望。此外，她更點名拒吃「榴槤」與「荔枝」這兩種高熱量水果，展現極強的自律意志。

《月鱗綺紀》鞠婧禕保養法：物理化學防曬「雙管齊下」

想要擁有鞠婧禕同款的「冷白皮」，防曬是她的命根子。她不僅出門必塗防曬乳，更會配合遮陽傘、遮陽帽等物理防曬；坐車時也會刻意選擇沒曬到太陽的那一側避光。晚間保養則專注於美白精華與面膜的修復，她強調：「想要白，皮膚一定不能乾！」大量補水結合美白產品，才是維持冷白皮的不二法門。

《月鱗綺紀》鞠婧禕保養法：傳承自媽媽的養生，蜂蜜水、蜂膠與金銀花茶

鞠婧禕分享自己起床後的第一件事，就是喝一杯大杯蜂蜜水並搭配蜂膠膠囊，這是她媽媽傳授的保養祕訣。蜂蜜的酶與礦物質能為一天提供能量並加強代謝，抗氧化力更是對抗自由基的利器。平時她也會泡金銀花枸杞茶，利用金銀花抗發炎、枸杞養肝明目的特性，讓眼神始終晶瑩剔透，保持女神氣色。

《月鱗綺紀》鞠婧禕保養法：暖身泡腳告別浮腫

為了對抗水腫與手腳冰冷，鞠婧禕在冬天會養成晚上泡腳的習慣。泡腳不僅能促進血液循環、排除老廢毒素，還能幫助身體去濕氣。對於經常需要拍戲、久站或穿高跟鞋的女明星來說，泡腳是放鬆肌肉與消除疲勞的最有效方式。代謝提高了，水腫消失了，人自然看起來更纖細輕盈。

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