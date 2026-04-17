越南人氣女裝BUNNYHILL解構服飾首登台！Studio Doe極簡聯名夏日實穿路線

記者鮑璿安／綜合報導

喜愛小眾品牌的時尚迷們又有新目標了，來自越南的新興女裝品牌「BUNNYHILL Concept」以個性設計語言風靡年輕世代，將首次登台，選在4 月 18 日至 4 月 19 日期間，在台北中山區藝文空間 PPP Taipei 舉辦為期兩日的限定快閃活動。而Studio Doe則帶來Super Local Doe 聯名企劃，為極簡日常服飾增添全新火花。





▲BUNNYHILL Concept 以結構感強烈的女裝系列作為主打，聚焦身形線條與剪裁重組。（圖／品牌提供）

BUNNYHILL Concept 由選品平台 FLOM_ 策劃引入台灣，主打於台北打造限定風格空間。品牌以結構感強烈的女裝系列作為主打，非常適合喜愛甜酷風格的女孩，設計上透過不對稱肩線、拼接結構與貼合身形的立體打版，強化上身輪廓的雕塑感。單品在材質運用上結合挺度布料與柔軟面料，創造剛柔並置的視覺張力。此次同步集結 PUSH PUSH、BOHEMSEO、RockCake、OJOS 等品牌，提供街頭服飾的更多新選擇。





▲Studio Doe 攜手 Local Local 推出 Super Local Doe 聯名企劃，主打回歸日常的風格轉譯 。（圖／品牌提供）

Studio Doe 攜手 Local Local 推出 Super Local Doe 聯名企劃，主打回歸日常的風格轉譯，系列標誌性的超輕鬆口袋襯衫，透過落肩設計與加長袖身，營造自然垂墜的線條感，並以輕量布料打造，夏季也能輕鬆穿著，帶來穿著流動性與層次搭配的自由度。而配件則以Belt Bag 與 Tote Bag 為核心單品，強調實穿與造型多樣化。設計融入餐飲與空間靈感，透過細節配件與材質選擇放大生活感受，系列同時延伸至餐飲體驗，聯名餐點在 4/16 至 5/16作為期間限定登陸Local Local Park，將風格從穿搭擴展至味覺與場域。