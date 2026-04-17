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NB把華山變春日遊樂園超好玩！「草原音樂節」熊仔、婁峻碩周末接力開唱

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記者鮑璿安綜合報導

台北華山草原都被New Balance包下了！New Balance在這個週末即日起至4月19日於華山文創園區打造期間限定《NB春日遊樂園》，把草地、陽光與音樂融匯一體，現場結合郊遊情境與SNOOPY 大型主題氣球，營造童趣和設計滿點的沉浸式氛圍，還有熊仔、婁峻碩等歌手獻唱，快約好友們一起來玩。

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲《NB 春日遊樂園》現場也規劃「記憶翻牌」、「空心籃球」、「球池尋寶」三大關卡，不只是互動遊戲，更把運動元素自然融入生活風格之中 。（圖／品牌提供）

《NB 春日遊樂園》現場也規劃「記憶翻牌」、「空心籃球」、「球池尋寶」三大關卡，不只是互動遊戲，更把運動元素自然融入生活風格之中。週末也將帶來《NB BOY 樂遊季：春日大聲唱》，4 月 18 日則由熊仔、怕胖團、蛋堡演出； 4 月 19 日由蕭秉治、持修、黃大謙、婁峻碩SHOU 壓軸登場，在音樂派對之中畫下美好句點。凡出示 New Balance LINE 官方活動畫面並參與互動遊戲，即可獲得入園購物金 $100 元；完成任一互動關卡，即可前往 NB 春日遊樂園內的兌換所抽取限量好禮，從樂遊氣球、造型雪糕到爆米花應有盡有。

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

▲▼NB 。（圖／品牌提供）

同步登場的NB BOY春季系列，T恤透過花草、籃球等插畫元素點綴，以大面積NEW BALANCE字樣搭配動態插圖，整體色調清爽又帶點復古感，單穿就很有存在感。鞋款部分，張員瑛同款740復古跑鞋成為本季關鍵單品，延續經典跑鞋輪廓，鞋身以流線線條堆疊層次，搭配微復古配色與透氣網布結構，不只視覺輕盈，實際腳感也偏向柔軟穩定。

同場加映

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 以2026春夏Urban Street系列回應城市穿搭趨勢，找來Felix與鄭好娟共同演繹，從Felix同款造型切入更具話題。主打Adistar Control 5與Adistar XLG，將經典跑鞋輪廓轉為日常穿搭語言。Control 5以透氣網眼與立體中底打造輕盈腳感，兼顧舒適與細節層次。XLG則放大厚底比例與線條張力，讓整體造型更具存在感。系列同時加入丹寧單品與三條線外套，延伸完整街頭搭配邏輯。整體強調從機能走向風格的轉換，讓運動鞋成為造型核心。

關鍵字：

NewBalance, 春日遊樂園, 華山文創, 復古跑鞋, 音樂派對

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