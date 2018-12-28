感情泛濫成災的星座TOP3！天秤假博愛真放電

說到感情豐富非射手座莫屬，不論是親情、友情或是愛情，射手總是有源源不絕的情感，那除了大家都熟知的射手外，還有哪些星座感情也是如此飽滿呢！

TOP3、天秤座

天秤座說起來也是極友善的星座，和射手一樣喜歡看到大家開心的歡樂場面，只是天秤感情中多了一點逢場作戲的味道，在人多熱鬧的場合，會迎合氣氛下意識的講些違心之論，任何會讓人失望的真心話他們都說不出口。

明眼人一聽就知道天秤又在用各種甜言蜜語唬蕊蕊，但有些耳根子軟的就很容易不知不覺掉入天秤一嘴說出的美好宇宙中，左一句「很欣賞這樣的你」右一句「對對對就是像你說的這樣」各種讚美認同的迷湯灌下來，讓別人腦中就很容易出現「說不定早就被天秤的他暗戀好久好久了」這樣的訊息，從而注意天秤、愛上天秤，如此「假博愛真放電」的本事，也可說是情場中的超狠角色。

TOP2、雙魚座

雙魚座在家庭、職場或是人際關係中，總是扮演最溫柔友善且聰明貼心的角色，一但論及感情，他們就是情緒的奴隸，雙魚座談感情重視的是直覺、第一眼的感覺，很少去考慮學經歷、存款數字甚至星座血型，他們的情感總是來得濃烈凶猛，一不小心就泛濫成災。

如果對方恰好也和他有同樣的感覺，那麼或許能快狠準的成就一段極幸福的愛戀，要是緣份不對，雙魚也就瞬間成為各種苦戀劇中的男女主角。而除了情感泛濫外，魚座的感情也是難以控制的，這一刻明明在一起，下一刻可能又傾心於他人，情感起落極大，與雙魚戀愛彷彿參加真人實境秀，可以體驗各種酸甜苦辣滋味，不見得幸福但絕對精采。

TOP1、射手座

其實說起來每個火象星座或多或少都有高比例的博愛潛質，不論是白羊、獅子還是射手，一律都有著一顆燒燙燙的心，對感情、友情或親情絕對帶著飽飽的愛，而這種特質又以射手為火象的博愛之首！

因為射手的愛走的是「大器」路線，特別是愛情，他們可沒耐心談什麼兒女私情小情小愛，而是追求一種皆大歡喜的理想，只要你開心、朋友開心、家人開心，那麼交往就是一件正確的事，即使一開始猶豫，最後也會服從多數。

火象的獅子白羊偶爾還是傾向自己第一眼的感覺，多少會挑顏值高些的，但射手則經常被熱情搞得鬼遮眼，可能一個燦爛笑臉、一個開開心心的氛圍，就可能因此墜入愛情中，他們不僅是最博愛的TOP1，要論「最容易追到手」、「最容易感情鬼遮眼」之類的排行，射手也同樣名列前茅喔！

Text／Marie Claire美麗佳人、安格斯 Photo／Marie Claire美麗佳人、愛奇藝、劇照

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

小王、小三也不看在眼裡！就算綠雲罩頂也能不動如山超淡定的星座TOP3

吃苦當吃補忍耐力超無敵！遇到再大委屈總是把苦往肚裡吞的星座TOP3

想吃美食跟著他們準沒錯！專吃人間美味的超級吃貨星座排行TOP3