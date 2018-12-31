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天生瘦子的星座TOP3　天秤明明不胖卻最愛喊減肥

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有些人明明瘦到不行，卻老愛嚷嚷要減肥減肥的，明明看起來就是一位骨感美人，卻老覺得自己贅肉纏身，這次就要讓大家好好tag朋友，不要再說自己胖了，比你胖的人還很多呢！

 

TOP3：水瓶座

水瓶座容易把減重當成一種實驗來看，不管自己的體重如何，面對著這個亙古不變萬年不敗的老哏話題時，他們最想做的，就是用自己的身體實驗各種減肥法的可行性，以科學角度來看，他們好奇到底減糖好、減脂好還是減熱量好；以醫學的角度來想，他們總問著到底是重訓好還是鄭多燕好；又或者以靈學角度看，催眠或星座減肥、風水減肥該追哪一種？總之瓶座每胖一分就會見獵心喜，感覺自己人生又有新目標新挑戰，殊不知如此實驗下來默默維持住好身材，真是會讓人妒忌到嫑嫑的啊！

TOP2：處女座、白羊座

兩個同樣居於第二名的星座，但想法個大不同啊！不用多說處女座根本就是自虐狂，他們內心裡有著超級嚴格的要求標準，特別是在身材上，體重數值哪怕只是增加了一點尿液的重量，都很可能讓他們恐慌到不行，呼天搶地覺得天要亡他一般，且處女座其實也是最愛嚷嚷竹星座，動不動就會把肥了~胖了~腫麼了掛嘴上向旁人靠杯，但事實是要到處討拍希望朋友來一句：「不會啊～拜託你瘦得鎖骨都可以盛水了！」如此療癒的話聽幾百次都不壓倦啊！

至於白羊座會喊肥全都是一種藉口來著，有時高聲疾呼我想減肥時，身邊就有朋友向自己靠攏，然後三不五時邀約運動跑步玩耍，大伙減成功了就有慶功宴，減失敗了就相約狂吃洩恨，對他們來說減肥就像搭上了一條友誼的列車，有吃有玩不亦樂乎，真是何樂而不為啊！但他們其實根本不太care自己有多發福，只是喜歡這種有肥同減的開心FU啦！

TOP1：天秤座

天秤座的守護神是愛與美之神維納斯，守護星是金星，天生承繼了美的血統與體質，因此不論先天優良還是後天調理得好，天秤男女都默默的崇尚著穠纖合度（其實是瘦骨如柴）的身材，加上每個秤子都有著十分自戀的個性，他們深深迷戀著鏡子裡的那個自己，唯恐把自己餵得太胖變形，因此時時鞭策自己，瘦的要命還是拼命的節食忌口的，事實上天秤座雖然愛享樂，但他們享受的是與朋友互動、哈啦的快樂，跟大夥兒約吃飯聚餐，吃最少的一定是天秤無誤，因為他們嘴裡忙著聊各種減肥話題，根本沒空裝食物啊！

Text／Marie Claire美麗佳人、安格斯　Photo／Marie Claire美麗佳人、 劇照

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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