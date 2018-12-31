前任教會我們的事「感情不是玩得起就可以，要放得下」

最近天氣，陰晴不定，前一天還陽光普照，帶有夏天的味道，到了半夜，夢境正甜，溫度驟降伴隨窗外刷刷的雨聲把你吵醒，半夢半醒之間，不知道置身在何處，時強時弱的雨聲似乎帶有一種魔力，把你所在的時空往回帶，帶回到更遠的過去。

你想起了多年前像這樣的大雨夜裡，你想起，心裡那個不能碰觸的名字。

那個名字，你以為只要不再提，就可以完全的忘記，或是裝作什麼都沒有發生過，像是風來雲霧就開了，這樣簡單容易，但終究你不是奧斯卡最佳女主角，演技還要再加強，那些粉飾太平的說法，以為唬弄了所有人，只是大家都看在眼裡，心裡明白，心疼你而不願說破，而最清楚的，你其實也知道騙不過自己。

那些舊情人教會我們的事：感情不是玩得起就可以，要放得下！

你和他那時幾乎每天碰面，初出社會還不懂節制，上班時熱線聊app到主管都盯上了你。就算是這樣，臨睡前還是不放過機會，不是你打電話給他，就是他打給你，永遠有說不完的話題。天南地北，什麼都可以聊。你覺得好像遇到另一個你，覺得親切熟悉，一見如故。走路的時候，他會假裝不經意的牽你的手，像個孩子驕傲的炫耀寶貝一樣，怎麼也不肯放。某一天，他突然的吻了你，還沒有來得及確定彼此關係，你們就用性發生了關係。

幸福似乎就是這樣的理所當然，順理成章。那時候的你，怎麼看都充滿光彩，嘴角總是帶著笑容，彷彿全世界的陽光都不及你耀眼。你體會過失去地心引力的感覺。雖然朋友苦口婆心，不停告誡你，但你不想給他太多壓力，不急著去要一個名正言順的關係，那對你們來說，太膚淺俗氣。感情的事，犯不著別人來定義。

可風平浪靜的日子終究沒有太久，像漂在水面上的浮板，一點漣漪就會搖晃。不知道什麼時候，開始會習慣性的為他找藉口：可能他工作太忙，沒注意到電話，所以沒有回；可能他加班太累，想好好休息，所以不能見面；可能他有工作的要事要處理，所以會離開你到別的地方說電話…你對自己說，反正你們也還不是男女朋友的關係，沒有誰對誰有義務，沒有誰對誰需要負責任。你們差的只是時間，你們差的是你做得還不夠好，所以他給不出承諾。你以為你玩得起。

慢慢的你不知道他沒回的電話是不是該再撥，假日是不是可以安排；慢慢的你習慣一到家就把手機關靜音，以為不在意，卻還是忍不住一個晚上檢查好幾次；慢慢的你失去原有的樣子，成了他的影子。就算每當你裝作不在乎的詢問，他總能回答一個完美的理由。然而這樣在一起的信心，就像泡泡一樣，承受不起碰觸，是就連吹口氣都要擔心破滅。

終於在像這樣的夜裡，你鼓起勇氣，毅然的從他身旁離開，站在大雨中，努力回想這段關係到底錯在哪裡，止不住顫抖的肩膀，最後終於，放聲哭泣。

時間過去你才明白，原來不只要玩得起，最重要的，還要能放得下。感情不是只有互相喜歡就可以，更要有勇氣去承擔。你只好等著，等那個名字變成紀念品，就這樣過了好久好久，一直到遇見了一個新的人。

這時身旁熟睡的男人突然，翻個身伸過手，無意識的尋找你的手，然後輕輕的，牽著，把你拉入他的懷裡。靠在他的胸膛，感覺他規律的呼吸心跳，和自己的，慢慢合而為一。那個時候，你終於鬆口氣，不用再尋找了。

好想擁抱那個曾經站在雨夜裡放聲大哭的自己，你終於和她和好，原諒過去。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】



延伸閱讀

老拿別人跟另一半做比較？4個愛情禁忌千萬別犯，否則真的怎麼吵都吵不完！

睡醒就很美的愛情？情侶同居4大關卡

台劇《20之後》探討感情多元面向！6種愛的心情你一定懂