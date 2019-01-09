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永遠抓不到他的心！愛情中最不受控制的星座男TOP3

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不管妳柔情勸說或是霸道命令，有些星座男人根本是匹野放的馬，管不住就是管不住。想知道妳的另一半是否上榜？快來看看不受控星座男Top3。

常常聽說，想要抓住一個男人的心，首先要抓住男人的胃，話雖如此，卻不全對。正所謂男兒志在四方，即使是世上最美的愛情，也不一定就能成為他們的依戀。作為女人來說，管住男人的標準也不會是「野蠻」與否。有些星座的男人，不管是遇到柔情似水的女人，還是特別霸道專權的女人，管不住就是管不住。

獅子座

獅子是個擁有大男人主義的星座，當然，即便是因為有點自大，有些驕傲，面對愛情時，還是會全心全意的投入對待的。該給的溫柔浪漫不會比別人的少，只會比別人來得更深刻，令對方感到的何止是甜蜜，那些你儂我儂，被呵護的片段，直到多年以後，回憶之時，依然會被深深地感動。

愛情故事可以很美好，很動人，但不代表獅子男會因為柔情蜜意而被女人管住。正如他們只喜歡號令天下、被稱讚，被珍惜的感覺，而不是以愛的名義被約束，即使是最愛的女人也不行。如果你真心愛著獅子男，可以和他們一起分享勝利的喜悅、成功的快樂，也可以靠著他們的肩膀尋找安慰，但是一定不能管著他們。

獅子男從來就不喜歡被動的接受，而是主動的提出要求，所以，不用費盡心機的想去管住他們，因為那也管不住。獅子男在愛情的故事裡扮演的就是強大國王的角色，皇后要做的就是跟隨，如果強硬的制定下政策，想要把獅子男拉到自己的管轄範圍，唯一的結果就是，他們憤然離開。

牡羊座

心思活躍，個性衝動，是牡羊男給人的深刻印象，他們總是心動與行動同時進行，不給別人趁虛而入的機會，也不給自己猶豫反悔的時間。就像是面對愛情，遇到了令自己臉紅又心跳的人，就一定會開始追求計畫，也不拐彎抹角的直接來。

牡羊男這種積極主動的個性，確實很容易抓住愛情，但好強的他們絕不會因為愛與被愛的激動，就輕易放棄掌控權。你可以和他們談一場轟轟烈烈的戀愛，也可以不 滿的時候小吵小鬧一番，牡羊男很願意和你一言兩語的吵來吵去，畢竟感情也可以越吵越甜蜜，甚至急速升溫的。

但是想要管住他們，那就是完全不可能了。愛情可以一起完成，但興趣愛就可以分開兩邊，牡羊男沒有要求你愛上他們的興趣就不錯了，還想要他們放棄自己的興趣，來動心於你的愛好，那簡直是做夢。

直來直往的他們，要走就走，要留就留，不會因為和你早約定好的旅行，而放棄突然想到的冒險計畫。不論你可不可以管好自己的心，反正你是沒辦法真正管住 牡羊男的。即使情到濃時，一時激動答應了你這樣那樣的要求，也會在冷靜下來之後又顛覆之前的說法。總而言之，一切行動只會跟著自己的心情走。

摩羯座

講究實際，穩重踏實的摩羯，很容易讓人聯想到他們是個不容易引起爭執的標準好戀人。當然，在無關乎原則的問題上，摩羯男可以大方謙讓，一切遵照你的意思就行，含情脈脈的答應你的小小要求，滿足你的小小愛情成就感，讓你在有他們的世界裡，幸福的冒泡。

但是，越是讓人以為沒有反抗心的人，一旦觸碰到他們的底線，反抗起來就越是強烈。摩羯的大男子主義也相當嚴重，溫柔體貼呵護是一回事，掌握主動權又是另外 一回事。他們所說的原則標準，你即使不願聽從，也不要馬上反對，可以一點一點的商量，若是還想反過來用自己的理論管住他們，那就想都不用想。

摩羯男喜歡一切都掌握在自己手上，有什麼計畫就去行動，而不喜歡向對方報備，對方也不要對他們的行動指手畫腳，摩羯不會因為是親密的戀人就忍受，畢竟被管著不是他們的風格，他們要的是絕對自由空間與支配欲望的實現。

當然，管不住的摩羯男，只是比較在意自己的獨立想法，只要對方別強加自己的思想到摩羯男身上，引起他們的不快，還是算很好的戀人。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、劇照

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