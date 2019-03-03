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別期待會有人來拯救你　過了25歲不要浪費時間在乎這6件事

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好女兒？好員工？好媳婦？不要再過著別人的人生了，好好為了自己而活吧！

曾經在一本書上看過這樣子的一句話：「一天很長，可是一年卻很短。」在過了25歲之後，這種一年秒過的感覺更是越來越強烈。過完了1／4的人生（或許是1／3），突然發現其實我們不再像以前一樣可以無謂的揮灑青春了，各種要承擔的責任突然如排山倒海而來，一天突然有做不完的事情要處理，身體累而心更累。

25歲之後，除了身體之外，更重要的是保持自己心理的健康，在越來越忙碌的生活中，把這些事情甩開讓自己有個更舒適心靈狀態吧！

別人怎麼看你的

好女兒？好員工？好媳婦？不要再過著別人的人生了，好好為了自己而活吧！這並不是說你就要變成一個自私自利的人，只是有時候試著不要再強迫自己角色扮演，適時地說出自己的想法和感受，會讓你的生活變得更輕鬆自在。

超在意身材

如果你想要運動健身，讓自己看起來更結實健康，那當然是很好的事，但是你沒有必要為了當超級名模，而處處嚴格限制自己的飲食，人生苦短，有時候晚上來杯小酒或是和朋友出去吃頓大餐，都是完全沒問題的！好好享受人生先吧！

討好所有人

如果你真的想要讓所有的人都覺得你是完美小姐的話，那可是會把自己累死的，而且你是絕對不可能讓所有的人都喜歡你的。與其想要完成這項不可能的任務，還不如討好自己比較重要。

財力大車拼

其實你拿著什麼樣的包或是開什麼樣的車，真的沒有人這麼在意。苦了好幾個月，只為了買一個你擁有了之後，卻因為他的價錢而心驚膽跳的物品，值得嗎？把這些錢投資在自己的身上吧，不管是閱讀或是參加課程都能讓你收穫更多喔！

希望有人可以照顧你

都已經活到這個年紀，可能連你爸媽都已經不太想管你，就別再期待哪一天會有白馬王子或富家千金出來拯救你的人生了好嗎！當個不管在財力或心靈上都獨立自主的人，過好自己的生活才是第一要事！

過去發生的事

或許你的過去真的糟透了，跟交往許久的另一半分手、跟父母有解不開的心結或是跟好朋友結束了友誼。如果這些事情是無解的難題的話，就不要再去想它，因為就算你想破頭也沒辦法去改變這些事情了。放下過去，好好面對未來的生活吧！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、Instagram

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 人生, 人生觀, 兩性, 家庭
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