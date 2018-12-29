郭采潔眉毛大掉漆！學會畫眉這3招才不會瞬間老10歲

雖然郭采潔近期在中國忙拍攝電影《喜寶》，不過她的微博、FB依舊活躍，時不時就會分享一些自己的近況，而這幾天最讓人關心的絕對是郭采潔的「眉毛」了吧！

不少網友看到這眉型反應要不「抖了一下」、不然就是「感覺瞬間老了個10歲」。完美妝容的成敗果然就在一筆之間！只要一畫失敗，一整天也沒什麼好心情了～而為了有更明顯的對照，在此奉上采潔的眉毛進化史！左邊近期、右邊2017年，但不得不說以前的眉毛還是比較是合咱們家采潔～自然又平易近人的感覺。

眉毛想要畫的自然，還是得必須根據自己「原本」的眉型來下手是最好的！此外以下這幾項畫眉要點也必須注意：

＃不要一筆到底

比如郭采潔近期的眉毛很明顯的就是「又硬又黑」，其實這樣也會讓人多了份距離感！畫自然眉的時候，最好用到2種顏色的眉筆、眉粉來做深淺區隔，眉頭畫淺，眉峰、眉尾則畫深，成型後再用眉梳從頭順過一次就可以了～

＃「眉頭」是關鍵！



畫眉真的是經驗累積，不過很多新手在畫眉的時候，會把眉頭用「框」的，這樣會呈現一個不自然又方方正正的眉頭！為了避免這種事發生，千萬別刻意描形狀！只要順著眉毛上色再用眉梳慢慢暈開即可。

＃不是每個人都適合特定眉型



如果真的不太會畫流行眉就別跟風！比如像前陣子很流行韓國的平眉、歐美眉等等，大家都一股衝勁的一起畫，但每個人的臉型、毛量都不同，因此不是什麼都適合，最好是根據自己「原本眉毛條件」來畫是最好的！

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各位都不陌生它吧！3合1的眉筆，不只外出方便攜帶之外，也很推薦給新手入門使用！眉粉的粉質很細、筆芯的軟硬度適中又顯色，因此也不用怕第一筆畫下去就很濃～；而這系列共有8種色號，另外推薦給髮色染較淺、較金的朋友們，可以選擇PD07、08、11會較顯色、適合喔～

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一直以來都是回購率很高的眉粉盒～這款應該能媲美多功能型眉粉了，不只拿來畫眉毛，如果想畫鼻影、修容一盒就搞定～一共有3種顏色：深、中、淺，而這款的粉質很細緻、滑順！平常在畫眉毛的時候可以將深、中色的咖啡色來調和，不突兀的淺色部分則可以做為鼻影，不過使用眉粉還是建議完妝後最好再拿蜜粉定妝會更持久喔！

文／美人圈 圖／翻攝自郭采潔微博、FB、Pinterest、beau-tea-time.com、pbunniep.com

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