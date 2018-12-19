《男朋友》宋慧喬「仙氣妹妹頭」正夯！盤點韓妞大愛的10款短髮

過去常以長髮示人的女星們，紛紛加入短髮陣營，不僅宋慧喬為了新劇《男朋友》剪了個逆齡短髮，連Blackpink的Lisa都跟一頭標誌性的金長髮說再見！只要把握黃金比例「耳下3公分」，不僅能讓五官變得深邃、更有種仙氣迷人的混血感～搭配髮色、捲度的變化，短髮也能營造不同風格！COSMO在這整理了12款造型，今年秋冬大膽剪去長髮，迎接全新風格的自己吧！一起來看看⋯

空氣瀏海

宋慧喬因為拍攝新戲剪了耳下短髮，跟以往較成熟的長捲髮相比，這款帶有空氣感瀏海的短髮造型超級減齡，讓網友直呼：「十年了，宋慧喬根本一樣年輕啊！」

蓬鬆內彎

一頭金長髮可以說是Blackpink Lisa的標誌，但耳下短髮居然夯到連Lisa都剪了！蓬鬆的內彎短髮造型更能凸顯精緻的五官，照片中似乎也看得出來她把頭髮染深了，讓人非常期待～！

大旁分直髮

Krystal的直短髮造型也是氣質代表。大旁分短髮的她看起來更酷更率性，讓粉絲超驚艷。

貝蕾帽

庭沼珉在演出《從天而降的一億顆星》時，也剪去過往的長髮，以俏麗短髮造型示人。她更是經常搭配各式貝蕾帽，營造出迷人的書卷氣質～

旁分微捲

帶有些微捲度的短髮搭配旁分，十分襯托氣質，也很修飾臉型。比起大波浪的長捲髮更加吸睛！

復古小捲短髮

你也可以參考高俊熙以小捲度的及耳短髮更有特色，散發濃濃復古韻味～

俐落中分

俐落的中分短髮，耐看又好整理，除了讓五官更清楚，露出漂亮的頸部線條也能更亮眼，是萬年不出錯的經典髮型！

八字瀏海

這顆頭的蓬鬆髮量就是時尚的關鍵！搭上高層次的八字瀏海垂墜，給人一種慵懶的感覺，非常適合秋冬～

角度瀏海

有點隨興亂翹的自然髮尾，搭配吹了角度的八字瀏海，除了顯臉小，感覺也特別輕盈可愛。

C字捲

想剪逆齡款的女生必須大力筆記這款！眾多韓妞熱愛！C字捲也是減齡神物啊～呈現出一種鄰家女孩的無辜感。

歐美挑染

短髮搭配不同髮色也能變換不同風格，像這種歐美式的挑染，就呈現一種很隨性的感覺，髮的輪廓也更加立體。

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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