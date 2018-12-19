《比悲傷》十大催淚金句　「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」

11月30日上映的《比悲傷更悲傷的故事》，由劉以豪、陳意涵、張書豪、陳庭妮領銜主演，改編自韓國2009年上映的同名電影，台北票房不僅刷新今年「台灣電影首週末3天開片紀錄」，更獲得觀眾熱烈迴響，超級虐心的劇情讓許多網友直呼後座力超強！紛紛留言：「我要回家抱緊男友」、「電影裡洋蔥不只一顆」、「哭到快往生」，如此賺人熱淚的劇情當然少不了扣人心弦的愛情金句。曾經也為愛堅強，奮不顧身的你，是否也被片中這十大催淚金句感動到痛哭流涕了呢？

劇情大綱



罹患絕症的音樂人K 與青梅竹馬Cream 同居了10年，深愛著彼此卻不敢再跨出一步。兩人在一起的每一天都是幸福的，一直到 K 被診斷出絕症；但他不願讓 Cream 知道。他唯一的願望就是 Cream 能嫁給一個好男人。為了讓Cream擁有他給不起的幸福，他決定隱瞞病情，擅自為心愛的人找到其他可以託付一生的對象......但與其自私為對方規劃幸福，何不奮不顧身勇敢愛一次？要相信愛情，珍惜身邊的人，這才是最重要的事情。

1.「我們都喜歡在冬天吃冰、喜歡雨，喜歡有著彼此的季節。」



同居十年的兩人，每天都共同分享著雙方喜愛的事物。看彼此愛看的書、吃彼此喜歡的料理、聽著最浪漫的歌曲...但其實最喜歡的，是身邊有個你啊！

2.「我們的相遇是命中注定，任誰也沒有辦法取代。」



電影中男女主角的愛情彼此相依相戀、相知相惜，甚至超越親情的情感，不是別人能夠深刻體會的。

3.「我的愛情，從認識他的那天起就已經存在我的生命裡，無法分開了。」



只要相信愛的不可分割性，你會為任何事情勇敢起來，就像K和Cream的愛情。

4.「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」



一個人住、一個人看電影、一個人吃飯、一個人過每一天...如果習慣了一個人，是多麼讓人難過的一件事阿。

5.「直到遇見了你，我才明白兩個孤獨的個體，只要彼此陪伴，也能夠有幸福的權利。」



兩個同樣孤單的人，在年少時找到了彼此，心因此不再感到疼痛、也不再難過了。如果能夠找到和你同樣孤單的另一半，一定要相信，你值得這份幸福。

6. 「不要輕易把傷口揭開給別人看，因為別人看的是熱鬧，而痛的卻是自己。」



7. 「每個人都選擇了只屬於自己的愛的方式，既然不能陪你走完餘生，那麼讓我親手把你交給幸福。」



只想要妳幸福，因此自作主張為妳安排了一切....這樣的男人或許很自私，但要親手把心愛的女人推向另一個男人，背後的愛，該有多深？

8.「愛情如果可以解釋的話 那世界上就不會有人因此而痛苦了。」



愛情本來就沒有什麼邏輯，也沒有什麼對錯，更沒有什麼道理，有時後憑著直覺去愛，就夠了。

9.「有些話你再不說你就來不及了，還是你就想毫無痕跡的消失在這世界上。」



勇敢愛一個人，永遠不嫌晚，怕的是你永遠不說，還假裝自己不愛...勇敢地給彼此一次機會吧！

10.「我不喜歡永遠，因為兩個人其中一個人不在了，就不是永遠了。」



不要輕易說出''我們要永遠在一起''的約定，少了你的永遠，我寧願不要.....

11.「談戀愛的結果只有兩種，一種是陷入愛情裡面，另外一種呢，就是把陷進去的愛情撈出來。」



陷進一段愛情很容易，但要把自己撈出來，好難....

12.「人為什麼要結婚呀？ 當你老的時候，或是需要被照顧的時候，那個人可以理直氣壯的一直陪在你身邊。」



想到劇裡K多麼希望Cream能有個幸福的餘生，小編眼淚也要掉下來了TT

同場加映導演林孝謙的愛情金句－





「要相信愛情，珍惜身邊的人，這才是最重要的事情。」

「人世間真的有無條件的愛，你一定會找到一個永遠愛你的人。」

看完這十大金句，是不是讓你重新定義愛情的美好了？有伴侶的請珍惜彼此，回去大大的擁抱他；還沒找到對的人的你，也請無論如何一定要相信，你絕對值得擁有愛，也一定會等到愛情降臨的那一天。

記得去電影院支持國片《比悲傷更悲傷的故事》，讓我們好好被虐一波，大哭一回，再繼續勇敢愛吧！

文／柯夢波丹 圖／FB

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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