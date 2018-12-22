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週末就想遠離市區來場貼近大自然的隨意小旅行

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規律的上班生活與都市的喧囂總是讓人感到無形的壓力，不妨藉著週末時間遠離市區進入大自然走走吧！

新竹／鳳坑漁港

荒廢於岸上的橋樑
早已生鏽歪斜
佈滿蘚苔的廢墟
有種衝突之美
漲潮時
有如一條神秘道路引領你通往無際的海洋
退潮時則
顯得格外的空虛寂靜

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

新竹／香山濕地賞蟹步道

為自然生態保護區
於今年年中正式開放
蜿蜒曲折的步道
漫步在濕地上欣賞招潮蟹與彈塗魚玩耍的模樣
遠觀夕陽落下又是另一種浪漫氛圍
▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

基隆／和平島

位在基隆的東北角
有一座擁有原始地質面貌的公園
從前為軍事基地近期又重新再度對外開放
不但能欣賞風景更能在這片零污染的園地裡戲水

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

基隆／彩虹屋

接近基隆海港的地方則有彩色漁港的全新地標
宛如一轉眼來到義大利彩虹屋

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上推薦希望大家會喜歡囉！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Syrena
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 旅遊, 新竹, 基隆
fashion.net

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