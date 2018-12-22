週末就想遠離市區來場貼近大自然的隨意小旅行

規律的上班生活與都市的喧囂總是讓人感到無形的壓力，不妨藉著週末時間遠離市區進入大自然走走吧！

新竹／鳳坑漁港

荒廢於岸上的橋樑

早已生鏽歪斜

佈滿蘚苔的廢墟

有種衝突之美

漲潮時

有如一條神秘道路引領你通往無際的海洋

退潮時則

顯得格外的空虛寂靜

新竹／香山濕地賞蟹步道

為自然生態保護區

於今年年中正式開放

蜿蜒曲折的步道

漫步在濕地上欣賞招潮蟹與彈塗魚玩耍的模樣

遠觀夕陽落下又是另一種浪漫氛圍



基隆／和平島

位在基隆的東北角

有一座擁有原始地質面貌的公園

從前為軍事基地近期又重新再度對外開放

不但能欣賞風景更能在這片零污染的園地裡戲水

基隆／彩虹屋

接近基隆海港的地方則有彩色漁港的全新地標

宛如一轉眼來到義大利彩虹屋

以上推薦希望大家會喜歡囉！

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Syrena

（完整文章請看VOGUE.com）

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