fb ig video ETtoday search mobile

Jennie最愛的「奶茶裸粉」唇膏幫你找到了！氣質又顯白、曾經一支難求

> >

最近才剛推出首張個人單曲《Solo》的韓國大勢女子團體BLACKPINK成員Jennie不只擁有高顏值，因獨特品味、氣質，還被韓媒封「人間香奈兒」，她在私人IG上的日常穿搭、妝容可以說是許多女生的追隨的時尚icon。Jennie近日在IG上貼出了一張仙氣爆棚的自拍照，同時附上口紅拍動態試色小影片，雖然沒有特別說，但是底下網友瘋狂詢問口紅品牌和色號，一起看看...

▲Jennie。（圖／ELLE）

BLACKPINK Jennie私下最愛「奶茶粉裸色」

仔細一看，Jennie私下幾乎最常擦的唇色就是清新的「奶茶裸粉色」，而日前她穿著慵懶性感的小香露肩針織衣，上傳了超美的日常照及自拍，立刻引起鐵粉們瘋狂詢問唇色品牌、色號。

兩年前就爆紅！香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#62實擦

其實這款#62在早在兩年前曾經風靡香奈兒專櫃，甚至於賣到一支難求，超美的奶茶裸色除了是女神Jennie的愛，連Lily Rose Depp也曾擦過。

▲Jennie。（圖／ELLE）

香奈兒「超炫耀的絲絨唇膏」#62自由靈魂限量色

原來Jennie曬的漂亮唇色就是香奈兒「超炫耀的絲絨唇膏」#62，真不虧是香奈兒韓國形象大使，私下Po IG也不忘繼續盡責的分享美妝！

▲Jennie。（圖／ELLE）

照片上因為套了濾鏡，跟真實顏色有些落差，但#62實際擦起來是漂亮的奶茶裸土色，因為帶點紫色調，因此擦起來比一般奶茶色再修飾膚色，它是霧面質地卻非常滋潤。睽違兩年後，相信#62又要再次成為「珍妮斷貨色」了。

TEXT／BY MICHELLE YANG

PHOTO／INSTAGRAM@JENNIERUBYJANE、CHANEL

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

【延伸閱讀】

>>滋潤度根本取代護唇膏！品木宣言首度推出用花做的口紅，這朵「厭世玫瑰」氣質裸粉色必收

>>2018大勢9款【#鐵鏽紅】唇膏試色！一擦顯白的超強色系，今年絕對要入手

關鍵字：

ELLE, Jennie, Chanel, 唇膏
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行

趙薇甩肉13公斤8大招　曾說「台北是減肥人的惡魔」

7位女生赤裸抗議維密：「我們厭倦了所謂完美，卻只有一種美。」 蘇志燮留落腮鬍轉型「頹廢大叔」！　網讚：賀爾蒙滿出來 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發 台北新地標！「微風南山」開幕引進14家品牌，9間首間店在台灣 「時尚女王」不是叫假的！　孔曉振穿西裝帥氣打趴曹政奭 Jennie最愛的「奶茶裸粉」唇膏幫你找到了！氣質又顯白、曾經一支難求 「幸福肥」星座排行最心酸是處女座　美食沒下肚，想太多內分泌失調才胖的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面