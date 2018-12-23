Jennie最愛的「奶茶裸粉」唇膏幫你找到了！氣質又顯白、曾經一支難求

最近才剛推出首張個人單曲《Solo》的韓國大勢女子團體BLACKPINK成員Jennie不只擁有高顏值，因獨特品味、氣質，還被韓媒封「人間香奈兒」，她在私人IG上的日常穿搭、妝容可以說是許多女生的追隨的時尚icon。Jennie近日在IG上貼出了一張仙氣爆棚的自拍照，同時附上口紅拍動態試色小影片，雖然沒有特別說，但是底下網友瘋狂詢問口紅品牌和色號，一起看看...

BLACKPINK Jennie私下最愛「奶茶粉裸色」

仔細一看，Jennie私下幾乎最常擦的唇色就是清新的「奶茶裸粉色」，而日前她穿著慵懶性感的小香露肩針織衣，上傳了超美的日常照及自拍，立刻引起鐵粉們瘋狂詢問唇色品牌、色號。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 17 日 上午 2:00 張貼

兩年前就爆紅！香奈兒超炫耀的絲絨唇膏#62實擦

其實這款#62在早在兩年前曾經風靡香奈兒專櫃，甚至於賣到一支難求，超美的奶茶裸色除了是女神Jennie的愛，連Lily Rose Depp也曾擦過。

香奈兒「超炫耀的絲絨唇膏」#62自由靈魂限量色

原來Jennie曬的漂亮唇色就是香奈兒「超炫耀的絲絨唇膏」#62，真不虧是香奈兒韓國形象大使，私下Po IG也不忘繼續盡責的分享美妝！

照片上因為套了濾鏡，跟真實顏色有些落差，但#62實際擦起來是漂亮的奶茶裸土色，因為帶點紫色調，因此擦起來比一般奶茶色再修飾膚色，它是霧面質地卻非常滋潤。睽違兩年後，相信#62又要再次成為「珍妮斷貨色」了。

TEXT／BY MICHELLE YANG

PHOTO／INSTAGRAM@JENNIERUBYJANE、CHANEL

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