粉刺、爛痘通通OUT　養成仙女肌的5個正確洗臉觀念　

說到保養肌膚之道，不論是大牌女星、知名部落客或網紅，幾乎99％都會說「清潔很重要」，甚至可以說：洗臉洗得好，仙女般的好肌膚自然有；但洗臉洗不好，毛孔阻塞、滿臉粉刺、閉口爛痘通通來！

知名皮膚科醫師－臺安醫院皮膚科主任曾德朋就提醒：「好好洗臉，但不過度清潔，絕對是維持健康美肌的首要關鍵。」想要真正地「會洗臉」，以下這5個關於清潔洗臉的正確觀念，還不快點筆記起來！包含5款網路高人氣洗卸好物，全都幫你一起奉上～

1.就算無底妝只擦防曬還是要卸妝

應該有些人會認為，「我平常也沒在化妝只擦防曬，那應該不用卸妝，直接洗臉就夠了吧？」但臺安醫院皮膚科主任曾德朋建議最好還是先卸妝，因為現在市售的防曬品多半都擁有高防水效果，在洗臉前還是建議先卸妝，再使用洗面乳清潔，比較能把防曬品清除乾淨。

2.洗臉可不是洗越多次就越乾淨！

雖然清潔很重要，但切記不可過度，一天最多三次，而且不用每次都使用潔顏產品，中間可穿插1～2次清水清洗。洗臉跟打掃家裡可不一樣，不要以為洗越多次臉就越乾淨！洗臉洗太多次，過度清潔會洗掉肌膚自然原有、具有肌膚屏障功能的皮脂膜，導致皮膚過度乾燥，肌膚反而會出更多油做為保護。

3.要不要用洗面乳視狀況而定

我們的肌膚會因時空、環境的改變而有所不同，並不是永遠都是同一種肌膚類型，要不要用洗面乳可視自己當下的膚況決定，亦可穿插用清水清洗。無論早上或夜晚，當肌膚偏乾時，沒化妝、沒擦防曬時可僅用清水洗臉，有上妝則要先卸妝再用洗面乳清潔；當肌膚偏油時，則可搭配洗面乳洗臉。

4.清潔過度會使肌膚角質受傷

洗臉後若感到乾燥，表示肌膚當下膚況偏乾，洗太多次或用清潔力太強的洗面乳，都反而會讓皮膚角質受傷而更感乾燥。洗臉後需搭配保濕保養，只要擦上保濕品後長時間不覺得緊繃，就是適合自己的保濕產品。

5.使用的潔顏品和洗臉水溫要留意

想確實把臉洗乾淨但又不會過度清潔、破壞傷害到肌膚，曾醫師提醒，最重要的就是慎選成分溫和有效的潔顏品，並且勿使用太熱或太冰的水洗臉，同時，也可適時利用洗臉機、清潔泥膜等，幫助深層清潔，但須注意力道與頻率。

5款高人氣清潔好物在這裡！

1028 溫和潔淨泡泡慕絲，150ml，NT$230。

只要用過開架中卸眼唇神器的1028眼唇卸妝液，你肯定就完全能理解為何1028洗卸系列擁有如此高人氣！

近來，1028把洗卸系列變得更完整了，從深層卸妝到效能清潔共推出7款品項，讓卸妝潔顏擁有更多種選擇。其中，這款帶有玫瑰淡香的潔顏慕斯，輕按壓頭就有如乳霜般的綿密泡沫，可徹底包覆髒污和溶解過剩皮脂，加上淡淡的玫瑰香氣，洗臉就像是幫肌膚做泡泡SPA般療癒又潔淨。

科萊麗 音波亮白潔面乳、高效淨膚清爽潔面乳、淨透抗痘潔面乳，120ml，各NT$690。

以洗臉機創造出全新清潔方式的清潔專家品牌 Clarisonic科萊麗，除了招牌洗臉機，推出的洗面乳也獲得眾多好評。使用天然植萃成分打造出全膚質都適用的美白款和溫和清爽款，含有制痘有效成分2％水楊酸的抗痘款則很推薦給油性膚質使用。

Shiseido國際櫃 深層潔膚皂，125ml，NT$1.250。

全新的潔膚皂，添加來自日本霧島的溫泉水，並含皮脂吸收粉末及清潔顆粒可清除毛孔髒污、皮脂、老舊表層細胞甚至是對肌膚有害的氧化油脂，同時保留住肌膚水分，賦予肌膚清爽持久的滑嫩感。

CARTÉ CLINITY 可潤媞 舒緩柔潤卸粧凝膠，130g，NT$500。

專為因季節交替、天氣變化而感到敏感的乾燥粗糙肌膚所設計的敏感肌保養品牌『CARTÉ CLINITY 可潤媞』，使用不刺激的溫和配方，且無香料、無色素、無添加防腐劑、無酒精等多餘添加物，擁有潤澤感的凝膠質地，能溫柔卸除彩妝及老廢角質，連敏弱肌膚都能安心使用。

IOPE 水嫩淨透卸妝霜，180ml，NT$1,100。

以氣墊粉餅聞名的IOPE，其實保養系列在韓國也是大受歡迎。最近新推出的「水嫩淨透洗卸系列」中有一款富含水潤感的易沖洗卸妝霜，具低分子的天然椰子油成分，可溫和地溶解彩妝及毛孔中的廢棄髒汙。

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