外食族、作息不正常必看！營養師提醒早餐要注意的「7件事」

老話幾句，「一日之計在於晨」、「早起的鳥兒有蟲吃」，那早起到底要做什麼呢？必須的就是「早餐」這件事。不論是男星女星，還是減肥降體脂，大家一定會做的事情就是吃早餐，早餐到底多種要？到底怎麼吃才對呢？

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沒有胃口怎麼辦？

沒食慾的原因很多，可能前晚吃了宵夜肚子還有東西沒有消化，或是因為作息不正常，所以進時的時間錯亂。這時候為了讓身體的代謝機能可以正常運作，還是必須一些營養，所以可以選擇選擇蔬果沙拉、喝一點帶酸的果汁，例如：柳橙汁，優格、優酪乳會有很大的幫助，促進腸胃蠕動，不妨適時地走動讓身體活絡起來。

進食的時間錯亂怎麼辦？

如果因為作息不正常，沒有辦法和一般人一樣有正常的三餐時間，可以少量多餐的方式，或是餐與餐之間隔4-5小時，如果早餐的的晚，中餐的時間也一併延後，晚餐也是。以整天的作息安排進食的時間，不過當然啦，最好是將三餐時間固定。





來匆匆去匆匆的便利商店

便利商店的早餐組合其實很適合上班族，通常是飲料+主食的他配，只要在選擇上多加留意，其實營養速是很足夠的，像是有肉有菜的三明治，可以提供蛋白質、纖維、澱粉需求，而飲品如果選擇是無糖豆漿、牛奶、咖啡，都很不錯。

中式早餐澱粉量過大

中式傳統早餐通常是清粥小菜，燒餅油條饅頭等，是因為早期因勞動務農，需要大量的體力，所以需要澱粉來提供足夠熱量，但是現在人多大半坐在辦公室，為求營養均衡，可以將油條換成蔥蛋、肉蛋，來補充蛋白質，現在也有燒餅可以夾生菜沙拉的選擇，若能避開美奶滋會更好。

西式早午餐避開油炸類

西式早午餐的炸物特別多，炸薯條、肉排等。另外像是加工再製肉品，例如培根、火腿、香腸，含化學添加物吃多也對身體不好。盡量選擇完整塊肉（非組合）的料理，像是三明治裡面有蔬菜纖維，再搭配水煮蛋，飲品可以選擇無糖拿鐵，不但有牛奶提供蛋白質，還可以提神。

面對高度壓力可以這樣吃

盡量避免精緻醣類如：白吐司、饅頭、蛋糕，這些都是容易使血糖有較大的波動，會有食睏的現象發生，應該選擇五穀雜糧、全麥吐司代替。而思路要清晰需要多元的微量營養素來製造神經傳導物質，B群、蛋白質的比例可以多一點點。

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外食族好選擇自製精力湯

現在多大半是外食族，無法避免營養不均衡這件事，為了補充足夠的蔬菜量和微量元素，期食精力湯是一個很方便又營養，CP值非常高的早餐。精力湯通常可以加入蔬菜、牛奶、堅果類讓營養更完全。

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