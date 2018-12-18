聖誕節就送這個！Kakao萊恩夜燈、加濕器療癒你的身心靈～

▲聖誕節就送這個！ Kakao 萊恩夜燈、加濕器 療癒你的身心靈～（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

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在南韓人氣直逼偶像團體的 Kakao Friends 又有新品啦！明明之前才推出過聖誕系列，這次又派出人氣最高的隊長RYAN（萊恩）以及調皮的APEACH（桃子）來搶錢。化身超精緻的小夜燈與加濕器，這次就算不是 Kakao迷也絕對逃不出他們的手掌心～

＃RYAN、APEACH夜燈

超可愛的RYAN與APEACH夜燈，不管是要送情人或是閨蜜都非常適合，一人拿一隻感情才不會散啊～所以聖誕節還不知道該送什麼的話，那就趕快去找代購吧。

▲有可靠的RYAN（萊恩）在，晚上就不怕黑了。（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

這兩款超級軟萌的夜燈，沒錯！就是軟，矽膠材質的精緻外型，讓你可以盡情揉RYAN與APEACH的小臉（誤）。不過這兩款需要裝電池，所以當它快沒電的時候要記得趕快去買電池啊～才不會在黑夜中迷失方向。

▲把APEACH（桃子）翻過來...（羞）。（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

＃RYAN加濕器

這款超呆萌的RYAN（萊恩）加濕器，只需要將水裝進RYAN的肚子裡，再經過特殊的設計，水就會變成細細的水霧從RYAN頭頂噴出啦。也可以在裡面加幾滴精油，這樣不僅可以保濕，還可以當成室內芳香，讓整個身心靈都被療癒。

▲RYAN（萊恩）加濕器，不僅能保濕還能芳香喔～（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

與上面兩款夜燈不同，這款RYAN加濕器需要連接USB才能充電，所以晚上要記得充飽飽，早上才可以跟著你一起趴趴走～

▲RYAN（萊恩）加濕器採用USB充電。（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

結合多種功能的RYAN（萊恩）加濕器，不僅可以保濕、芳香，還可以當床邊的小夜燈～三合一的功能性，絕對是最棒的交換禮物，當然～自用也是不錯的決定（偷偷收起來）。

▲超級多功能！不只是加濕器，還是床邊的小夜燈。（圖／翻攝自kakaofriends官方網站）

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