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創業是一條伴隨著時間的旅程　Bonbons女鞋創辦人：拼了命也要做好決定的事

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「Hello 大家晚上好！趕快上線參加抽獎喔！」爽朗的聲音伴隨著熱情的笑聲，是林怡慧 Lisa 的招牌特色。每到週五粉絲專頁的直播日，就會見她忙碌地拿著小牌子、獎品、鞋子，專注地在鏡頭前與網友們互動。眼前的這位，不是別人，正是 Bonbons 原創設計女鞋的創辦人。

親民爽朗性格，直播拉近粉絲距離

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲每週固定時間直播與粉絲互動，個性親切大方的 Lisa，很快地就在網路上累積一票鐵粉。

有感於在其他平台價格容易被任意更動、下殺，有太多不確定的因素，因此在收回通路改為官網營運後，Lisa 就非常重視會員的經營及與粉絲的直播互動。

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲凡事親力親為是 Lisa 的處事原則，盡心做好每一件事。

Lisa 雖為品牌的創辦人兼設計師，但卻一點高姿態的架子都沒有，不僅把員工當家人，更把粉絲當作自己的朋友看待。直播期間，除了舉辦各種抽獎小活動和介紹新品優惠，她更注重與粉絲的相處與約定，就算人在國外出差仍然記得跨海連線直播，因為她「不要讓粉絲白等！」

認真學習，把吃苦當吃補

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲轉換跑道不簡單，Lisa 的真性情與認真，也是造就 Bonbons 成功的祕訣。

儘管 Bonbons 現在擁有豐富亮眼的成績，但當談到是如何進入鞋業時，Lisa 坦言，一開始「真的是太天真了！」原本從事證券業行政的她，先是轉行女性內衣批發進攻網路，後來才又再轉戰鞋業市場。

她原以為賣內衣已經夠難了，沒想到鞋業更是另一個完全不同的艱難領域，有更多該注意的面向，像是鞋款外拍的穿搭配置，或是不同鞋材的倉儲條件。

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

藉由不斷學習進修補充創業的能量， Lisa 率領 Bonbons 打出品牌知名度。

Lisa 認為一旦「決定要做的事，就要認真盡力的做好！」就像她雖然對鞋的設計力很強，但對製鞋過程並不是全面了解，便不畏辛勞地跑遍各大鞋廠，打破沙鍋向老師傅討教做鞋的知識。

為了讓品牌更加茁壯，她想辦法尋找資源，至台師大的國際時尚高階管理在職專班（GF-EMBA ）進修，透過專業師資的指導，把學習到的新知發揮在品牌上；期望品牌能在世界的舞台上發光，便親自帶領 Bonbons 前往國外參展，藉此獲得更多的經驗累積。

不論做什麼事，她只要發現有所欠缺的地方，就會用盡全力將它補滿。因為在創業的路上就是得靠著不斷地學習與吸收新知，步調才能跟上整個電商與行銷市場的快速更迭。

堅持完美品質，呈現女性的多樣貌

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲Bonbons 多元的品項，是 Lisa 心中重要的核心價值，不會因為潮流而捨棄任何一個系列。

多元品項與舒適度一直是 Bonbons 的核心理念，「沒有人會每天穿一樣的衣服，卻會常穿同一雙鞋子」，因此一雙好鞋是非常值得投資的。 每回在開發新的款式或鞋型時，Lisa 總會特別找製鞋師傅討教，經由反覆地調整鞋型楦頭，才能打樣成形。而後樣鞋還需要受到全公司所有的員工試穿評估，做出「試穿報告」，最終才可正式製作、上架。

Lisa 堅持每一個步驟用心，致力開發出最舒適好穿的鞋款，只因「騙得了消費者，卻騙不了自己和員工」。其中超高 CP 值的換釦鞋深受粉絲們喜愛，因為能夠隨心所欲替換鞋上的扣飾，讓鞋子呈現出截然不同的風格。Lisa 希望透過換釦鞋傳達「女人可以有很多種面向！」穿上不同風格的鞋都能盡情地展現自我。

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲Lisa 認為，要放膽嘗試，才會有更棒的作品出現。

除了順應市場的流行趨勢與走向外，Lisa 還會定期親臨材料市場找尋靈感，透過不斷地嘗試開發，設計異材質拼接的鞋款，每一季推出 100 至 200 種新款與顏色，激盪出市場從未見的創新火花。

今年秋冬流行淺色系的粉色、米色裸靴，搭上簡約大方的時尚風格，是時下 OL 的最愛，Lisa 熟練地利用設計與視覺上的效果，創造出「跟高一公分，視覺效果少一公斤」的效果，更是正中女性下懷。

擴大市場，熱情地過每一天

▲誤入「鞋」途！Bonbons 原創設計女鞋創辦人林怡慧：「拼了命也要做好決定的事！」。（圖／女子學提供）

▲Lisa 率領 Bonbons 到澳洲參展，創下另一個里程碑。

未來，Lisa 不僅會建立品牌專屬 APP，更會積極籌畫拓展北、中、南的實體店面，除了目前已有的台中門市與在馬來西亞鋪設總代理通路，她更計畫將市場帶至港澳、越南，針對當地的風俗民情進行設計，致力將 Bonbons 打造成亞洲知名的舒適女鞋品牌。

創業是一條伴隨著時間的旅程，無法回頭也無法中間喊停，當專訪問到她都如何紓解壓力時，Lisa 爽朗地大笑說：「那就給我一杯大珍奶吧！」

Bonbons

Facebook

Lisa 在這打造女性多元的樣貌

攝影：鄭凱豪

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 創業, 鞋業, 設計, 行銷
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