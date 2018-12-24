萬年不變的包頭OUT！精選4款髮飾　讓你成為獨一無二的新娘

▲萬年不變的包頭OUT！精選４款髮飾 讓你成為獨一無二的新娘。（圖／翻攝自unsplash）

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想要當最美的新娘，除了妝容、婚紗要下足心思外，就連髮型也不能忽略喔！萬年不變的包頭已經過時啦，一起來試試加入以下這４款小飾品，搭配上不同的髮型，絕對能讓你成為最耀眼的主角。

＃森林系花圈

少了繁複、浮誇的編髮，讓頭髮垂落於肩，不管是搭配滿天心或是鮮豔的花朵，甚至是枝葉所編織而成的花圈，自然、隨性的造型，反而像極了從森林走出來的美麗仙子，讓人的視線離不開你。

▲花圈讓你彷彿是走出森林的仙子。（圖／翻攝自unsplash、pinterest）

＃加入花朵元素的編髮

如果還是喜歡編髮，也想加入花朵的元素，那麼就嘗試看看將花編入髮型中吧！可以挑選滿天心或是體積比較小的花，以點綴的方式加入編髮，要記得不要挑選太大，或是編入太多喔，否則整個人會像一束花呢～將花放進唯美的編髮中，如此浪漫、優雅的造型，絕對會殺光在場所有來賓的手機容量。

▲花朵元素讓人看起來更優雅、浪漫。（圖／翻攝自unsplash、pinterest）

＃柔美的緞帶蝴蝶結

或是利用唯美的蝴蝶結來增加氣質，也是不錯的選擇唷！用美麗的緞帶綁成的蝴蝶結，不僅可以柔和你的妝感與婚紗，還會讓你看起來更甜美動人。

▲柔美的緞帶蝴蝶結，可以增加你的氣質與甜美感。（圖／翻攝自pinterest）

＃增加一點復古元素吧

最後，如果你本身就喜歡復古穿搭，那麼何不把它帶進婚禮中呢？不管是復古的髮帶、髮飾或是短面紗，都可以打造出只屬於你的新娘造型喔，讓你的婚紗造型還帶有自己的個人風格。

▲在新娘造型裡加入一點復古元素吧。（圖／翻攝自第一張unsplash、第二與第三張pinterest）

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