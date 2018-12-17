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周湯豪「把球鞋當話筒」席捲IG！拿起Off-White Nike壓軸聯名囂張曬鞋

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編輯／Duke　圖／翻攝自周湯豪IG

Off-White、Nike去年年底推出半透明Converse 1970s，當作「The Ten」系列壓軸魔王鞋款，今年底則推出Off-White xNike Air Force 1為2018年畫下句點，而鞋款尚未發售，「死忠鞋迷」周湯豪又搶先一步入手，還擺出「球鞋當話筒」姿勢囂張曬鞋！

▲周湯豪曬鞋。（圖／翻攝自周湯豪IG）

這個「球鞋當話筒」的曬鞋招數雖然不是什麼新招，卻讓潮人相當喜愛，近期IG上又掀起Hashtag「＃Sneakerphone」的運動，周湯豪也跟上這波趨勢，拿起球鞋當話筒，連曬CLOT x Air Jordan 13、Air Jordan 1「Origin Story」以及Off-White x Nike Air Force 1等熱門鞋款，根本就是曬鞋魔人。

▲周湯豪曬鞋。（圖／翻攝自周湯豪IG）

而這3雙鞋款中，Off-White x Nike Air Force 1憑著兩牌聯名「壓軸魔王款」的聲勢，獲得最高的討論度，推出「Black」全黑、「Volt」螢光黃兩款配色，並有招牌的橙色補丁、淡藍色防盜扣點綴，在12／19發售之前，周湯豪就在IG上大方曬鞋，並表示：「這雙等很久了！」

▲周湯豪曬鞋。（圖／翻攝自周湯豪IG）

▲周湯豪曬鞋。（圖／翻攝自周湯豪IG）

另外，Air Jordan 1「Origin Story」是在蜘蛛人卡通電影中出現的鞋款，CLOT x Air Jordan 13的靈感則來自於兵馬俑，以上3雙都是周湯豪的近期愛鞋，若你想曬愛鞋卻沒想法，不妨試試「Sneakerphone」吧！

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關鍵字：

周湯豪, OffWhite, Nike, 聯名
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