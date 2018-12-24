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《比悲傷》7金句後勁太強：如果一個人不在了，就不是永遠

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編輯／JJ　圖／翻攝自《比悲傷更悲傷的故事》FB粉專、劉以豪IG

《比悲傷更悲傷的故事》在今年11／30上映之後，目前票房已經破億大關了！劉以豪與陳意涵精湛的演技讓全國的觀眾都哭成了淚人兒，還有許多網友表示已經二刷電影院了！這樣刻骨銘心的愛情故事，當然也不乏許多催淚的金句，以下7句保證讓你後勁來襲，又要哭一回了～

「人一旦習慣了孤獨，那才是比悲傷更悲傷的事。」

一個人封閉了自己，做什麼事也都是一個人，甚至也習慣了這樣總是一個人的自己，一個人吃飯、一個人睡、一個人生活，這樣的日子該有多悲傷呢？

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「愛情如果可以解釋的話 　那世界上就不會有人因此而痛苦了。」

天底下不分種族、性別、年代，總是飽受愛情帶來的苦，人類的語言如此發達，卻仍然無法解釋愛情。

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「我不喜歡永遠，因為兩個人其中一個人不在了，就不是永遠了。」

兩個人是很難永遠在一起的，總有一個人會先離開，誰也不想先走，誰也不想留下，但是如果約下輩子的話，就會再相見吧？

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「直到遇見了你，我才明白兩個孤獨的個體，只要彼此陪伴，也能夠有幸福的權利。」

生命中總有那麼一個人，能讓你體會這句話，如果他就在你身邊，別忘記要好好珍惜。

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「我們的相遇是命中注定，任誰也沒有辦法取代。」

注定要相遇的，也注定要愛上的，不論是誰也沒有辦法代替，不論發生什麼事也無法阻擋。

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「我們都喜歡在冬天吃冰、喜歡雨，喜歡有著彼此的季節。」

一起生活十年，總是吃著彼此喜歡的食物，聽著彼此喜歡的音樂，更喜歡的是有彼此在身邊的生活。

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

「談戀愛的結果只有兩種，一種是陷入愛情裡面，另外一種呢，就是把陷進去的愛情撈出來。」

陷入愛情是多麼的容易又甜蜜美好，但是如果又要不斷的把愛情撈出來，像是K和Cream一樣，就更是讓人痛心了。

▲《比悲傷》金句。（圖／翻攝自《比悲傷》劇照、FB粉專、劉以豪IG）

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關鍵字：

比悲傷, 比悲傷更悲傷的故事, 劉以豪, 陳意涵
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