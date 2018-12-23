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「成就感是以自己為榮」90後台灣藝術家John Yuyi的五件藝術大作

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（圖／育嘉攝、John Yuyi）

藝術是什麼？15世紀的人說它體現了人文形象，17世紀的人說它強調華麗的裝飾性，現代則是流派四起，多方解釋下反而讓人更摸不著頭緒。到搜尋引擎輸入「藝術」二字，官方解釋是：以創作隱含美學的器物、環境、影像、動作或聲音的表達模式，但說句實話，藝術才沒有這麼冠冕堂皇，任何試圖詮釋、剖析它的都是枉然，它有時容許附庸風雅，卻又奉行著孤芳自賞，它是一項專業，但若成功落實到生活中，更是件令人欣喜的事。

沒人能定義藝術，更別說藝術家了，這職業還真是團謎。

幾個月前，Wazaiii編輯為了訪前準備，親自走了趟高雄藝術攝影節，門口斗大高掛的「自拍狂潮」四字立刻攫住目光，入場後則是迎面砸來一句：「不覺得自拍到可以到駁二辦展很厲害嗎？」

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

果真，能說出這種話卻不招人厭的是她，是John Yuyi，一個實在難以用三言兩語定義，來自台灣、旅居紐約，被國內外各大媒體爭相報導，卻仍比謎還謎個千萬倍新銳藝術家。看到這裡，若你也開始好奇起這位奇女子的驚人作品背後，是什麼動力讓她在社群媒體的大肆渲染之下，仍然不斷點醒自己的初衷？不妨往下看看John Yuyi親自談她最自豪的五件作品，還有創作之旅上的那些五四三。

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

1.《SKIN ON SKIN》─矛盾／前進 

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

「這算是我滿初期的作品，說穿了就是把我身體的刺青貼紙，直接擱置在豬肉的皮膚上，不知道為什麼每次我回顧起這件作品，心裡都還是會激起一陣辯論，好的那種辯論，像是我時不時就會納悶，究竟是先有雞還是先有蛋？人性究竟是本惡還是本善？接著我聯想到，單就皮膚上的紋理，人和豬的差別何在？就是這種沒有解答的辯論，造就了我的作品總是讓人會心一笑，人生自有的無解矛盾，可以說是我的靈感來源。

談到無解，今年五月俄國版《Glamour》找來美妝博主Elena Krygina，在手和臉上貼滿紋身貼紙，一臉希望無窮的登上雜誌封面，坦白說，我第一眼看到也覺得無解，天啊！如果真的要抄襲為什麼不抄襲得有質感一點？你們已經省略了一大半的『發想』步驟了耶！當然，剛開始我會覺得自己該大聲抗議，畢竟受害者是我本人，而且他們說謊，他們逃避，他們說自己只是『致敬』，沒什麼惡意。但我後來漸漸消化、思考，為什麼他們要抄襲我？因為他們走在我後面，我罵了他們三天，就代表我停止前進了三天，何必啊？我想繼續走路，雖然我大可以把這件事鬧大，但算了，我想繼續創作，我知道我自己是誰，而在我眼裡他們誰也不是。」

2.《我愛我》─自卑／自愛 

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

「我記得那時候刺青貼紙剛做好，所以我就想說隨便打點什麼印出來好了，沒想到全然出於潛意識下，我只用手指對著鍵盤敲打出『我愛我』三個字，當時我還記得，那感覺有點真實的過於赤裸，為什麼不是『我愛你』或『我愛他』？其實我不是一個很有自信的人，甚至可以說常常讓自卑心爬上身，就我的觀察，其實很多外表自信的人都很自卑，反之亦然，我想我大概屬於前者，而這個作品可以算是我疼惜自己的一種方式吧！

很多人都覺得我常出席時尚場合，代表我很虛榮，也很擅長展現自己，虛榮的部份我承認，時尚本身就是一個虛榮的東西，我的靈魂也沒多高尚，說穿了就是一個普通到極點的女生，喜歡漂亮的衣服，喜歡擁有粉絲，喜歡派對熱鬧的氛圍，但也只有這樣。很多人為了曝光量而出席活動，為了人脈而左擁右抱的拍照，但我常常都一個人去，也一個人離開，我喜歡透過觀察，來補足自己的自信，在那些所謂網紅的Instagram上，你可能可以看到她們每天耍萌，但我只想做我自己，只想愛自己，就算我不會po自己正在吃滷肉飯的照片，但我也不會把自己包裝成另一個更討人喜歡的人。」

3.《飛機上的自拍》─壓迫／開闊 

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

「因為工作的關係，我必須花很多時間長途飛行，有一次我突然發現『飛機上的廁所』非常有意思，飛機是個密閉但仍屬公共的空間，但廁所就不一樣了，在裡面脫衣服、自拍完全不犯法，同時我又能感受到有非常多乘客就在不遠處，他們對於我的存在渾然不知，我非常喜歡這樣不對等的感官刺激，當然有人可能覺得，說穿了那就是一張廁所裸照，但我想，很多時候創作當下突然開闊的心境，是最有成就感的自我認同，與他人全然無關。

我記得今年一月時，Gucci邀請我特別飛到佛羅倫斯的Gucci Garden參加開幕派對，我在那邊碰到了Jayde Fish、Trevor Andrew（GucciGhost）、Coco Capitn等非常大咖的品牌合作藝術家，在一起吃飯聊天的過程當中，我發現他們雖然都超厲害、超有才華，但一個比一個還要謙虛、還要親切，我一開始還以為歐洲藝術家都會有自成一格的傲氣，但認識他們後，我只覺得自己好渺小，並不是自怨自艾的那種，而是我想要更努力，想要變得更棒，所謂成就感並不表示要多有成就，而是你發自內心，以自己為榮。」

4.《無題》─躁鬱／憂鬱

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

「我覺得我喜歡的東西都有點自成一格，很難用文字比擬影像帶來的感覺，震撼也好，平靜也好，像這張作品，我甚至沒有幫它命名，因為我還找不到一個字或一句話，來形容這種整齊中帶點怪誕虛幻的美感，也許我永遠也找不到，但這一點關係也沒有，看著它，我只想到自己心中的矛盾面，肉身的柔軟伸展，和強烈的平行排列形成對比，雖說矛盾使人焦慮，但有時我也挺享受自己這樣的，這讓我感受到自己仍真切的活著。

雖然說是活著，但我也常在躁鬱和憂鬱的光譜兩端游移，躁鬱的時候我是大家眼中的才女，高能量代表著高產量，我會逼自己完成一堆作品；憂鬱的時候我是大家眼中的怪女，我連起床都做不到，把自己關在房間裡足不出戶，但你們眼中的我，或世界上所有其他的藝術家，並不真的是『你們看起來那樣』，其實沒人知道的是，你們眼中的最好作品，可能來自我最糟的回憶，我消失不代表渴望關注，而是任何改變都可能讓我感到悲傷，2016年我曾嘗試結束自己的生命，那時的我受夠了這個世界，我覺得沒有人能真的了解我，認識我卻不了解我，你懂嗎？但我後來想通了，雖然有時還是會經歷幾近難以承受的天人交戰，但我告訴自己，我只需要對自己負責，孤獨沒什麼大不了的，哪個人不孤獨？」

5.《浮世繪》─回首／展望

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

「2016年的6、7月，那時候大概是我創作生涯的高生產期，我沒怎麼多想的去了一趟日本，原本預計待上一週，沒想到拍一拍就待了整整一個月，我有點懷念那時候的心態，可以說是初生之犢嗎？我想到什麼就會直接去做，那時候純粹覺得這個女生長得太特別了，我必須做點什麼，沒想到現在回頭看那些不假思索、未經世故的作品，也能成為那時候呈現自己的縮影，所以常有人說作品能反映藝術家當下未察的心境，啊！講得真對！

兩年後的我，被《The New York Times》、《i-D》、《Numéro》、《METAL》、《Dazed》等國際知名媒體採訪，另外還有中國版的《NYLON》、土耳其版的《Marie Claire》、韓國版的《HYPEBAE》，以及好多台灣很棒的雜誌和網站，我很感謝大家喜歡我，但我還是同一個江宥儀。我也有很多喜歡的藝術家，像是『M҉L҉M҉A҉』，她真的好正，而且這麼紅還能這麼做自己，又辣又有自信，我常常看到她的照片只想大喊：『天啊！我好愛妳！』我還記得以前我曾經非常迷Jean-Paul Goude的攝影作品，他拍的照片總是有非常強烈的，荒謬又帶有野性的美感，那種反社會的無所謂和無可奉告，是我覺得好美，好美的東西，我真的希望，有一天我能夠運用我的影響力，也許稱不上讓世界變得安全一點，但至少能和喜歡我的人有所連結，且因而感到安心。」

看到這裡，我們先一起深吸一口氣。

呼！我當初還以為我沒辦法再更愛她了。

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

採訪完沒過多久，我馬上就寫出了這篇專訪交給主編，總覺得那種強烈的共鳴如果不馬上記錄下來，實在很怕時間會不留情的沖淡它。

Wazaiii編輯仍然無法用一個詞來定義John Yuyi，因為我從她身上看到的不是自信，而是更難得、更引人入勝的「自由」，而一旦企圖以任何形式包裝她，就等於直接摒棄藝術追求無拘束的初衷。

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

很多時候，也許快到連自己都來不及察覺，我們早已下意識的將對於生活本質的「失望」，寄託在一個具有號召力的人物身上，希望他或她，有辦法代替我們「彌補」那塊心中見不到底的空缺，不過希望看到這裡的你已經明瞭，就連這位紅遍全世界的女孩，都經歷了那麼多的悲與喜、虛與實、假與真，她也是正常人，並且用她的故事告訴我們，與其將自己深鎖在情緒搭建的闇黑囹圄，倒不如讓一切隨心飄揚，不急著定義一切，不忙著一決雌雄，不想著斷尾求生。

（圖／育嘉攝、John Yuyi）

偶爾帶點負面情緒數著日子，多快活？

【延伸閱讀】

不老仙的玩轉哲學－潘黛麗40無極限
永恆綻放－Flowers Forever
Spotify串流龍頭的2018年度回顧

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