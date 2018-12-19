Innisfree「玩具總動員」系列超燒！跨完年衝去買胡迪蜜粉、三眼怪護手霜

編輯／JJ 圖／翻攝自innisfree

在南韓的眾多彩妝品牌中，每當innisfree推出新商品，都會吸引很多目光，從他們家推出最著名的客製化彩妝以來，非常懂少女心的innisfree，又即將要發售讓少女們尖叫的聯名系列啦！這次innisfree將會與玩具總動員聯名推出多樣商品，香港及南韓會率先上架，不過明年1月1日起台灣也買得到囉！

胡迪火山泥面膜及控油蜜粉鐵盒套裝



這款鐵盒套裝是限量版喔！胡迪款中有火山泥毛孔清潔緊實面膜、兩支彩泥面膜，和超熱銷的控油礦物質蜜粉，適合油肌或混和肌搭配清潔使用，鐵盒中還附有一張可愛的貼紙！

巴斯光年綠茶籽保濕精華及保濕霜鐵盒套裝



巴斯光年款的鐵盒套裝則是綠茶籽精萃水分菁露及精華面霜，面對台灣的冬天，這樣一盒就能讓乾肌安全度過，不怕皮膚乾巴巴的。

礦物控油蜜粉

innisfree在大家心目中最熟悉也最熱銷的產品莫過於控油蜜粉了！小小圓圓的方便攜帶，控油力表現也相當不錯，現在又多了翠絲、胡迪和巴斯光年的款式可以選擇了～佛心的價錢直接包色也行！

濟州香氛護手霜

至於香氛護手霜的部分，有三支一組販售的，裡頭三條護手霜加上外包裝都是三眼怪造型的設計，味道非常舒服，有柔順香氣、香甜桃子及粉紅珊瑚口味，有用過的朋友們都知道，這款護手霜不只味道好聞，滋潤度也夠，但是吸收很快，擦完不會有黏膩的感覺。

下面這三款護手霜則是分開販售，有柔順香氣、陽光野果及柚子茶香三種不同的味道，就連蛋頭哥都有出場的機會，誰還能不心動？

我的身體香氛沐浴及乳液套裝

除了美妝保養品之外，身體當然也要愛護一下！在這個套組中有沐浴乳及乳液各兩罐，讓你擁有光華皮膚之外，還可以一舉把超可愛的瓶子全部收藏起來。

顯色指甲油套裝

指甲油除了有紅黃一組的套裝之外，還有單賣嫩藍、紫色及粉紅色，不一樣的是套裝中還有一張可愛的貼紙！上面有許多小小的圖案，可以貼在完成的指甲上，size都非常小巧，即便是小指甲女孩也可以放心的貼～

清爽水油全面卸妝液

innisfree的卸妝液是許多美妝部落客的推薦，溫和又不刺激，這次換成了巴斯光年的包裝，可愛更加倍，可以直接囤貨屯起來了！

閃爍珠光眼影液



眼影蜜主打的就是閃亮的珠光，在這個充滿Party的季節，每個女孩都必須入手一支。有三種色調分別是閃鑽銀、閃鑽金和閃鑽粉，不論是點在眼皮正中央、打亮眼頭，或是打亮下睫毛根部都很實用。

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