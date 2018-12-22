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杜卡迪ＸAir Jordan 11「Concord」曝光　經典飛人標、陰陽配色根本夢幻車款

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編輯／Duke　圖／翻攝自BSTN

為了前陣子海量回歸的經典鞋款Air Jordan 11「Concord」，徳國知名運動品牌BSTN打造了一台杜卡迪Ducati 916「Concord」，除了融入鞋款的陰陽配色，還將Jumpman飛人標誌大方地印在車身上，根本是潮人心目中的夢幻車款！

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

NBA傳奇球星Michael Jordan熱衷於摩托車賽事，BSTN因此攜手客製單位IMPLUS打造這台夢幻車款Ducati 916「Concord」，「上白下黑」的車身完全吻合Air Jordan 11「Concord」的陰陽配色，車身及坐墊上偌大的「45」字樣，則是呼應在鞋跟呈現的背號，還有Jumpman飛人標誌出現，絕對能令Jordan迷相當懷念。

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

▲Ducati。（圖／翻攝自BSTN）

其實早在這台Ducati 916「Concord」出現之前，BSTN就總是以Nike、Jordan Brand等熱門鞋款為藍本，找客製單位設計車款，曾推出Mercedes G63 AMG以及Lamborghini Aventador的Nike Air Force1版本，更砸重金打造Cessna Citation XLS私人飛機，只能說BSTN對鞋款實在相當熱衷呀！

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關鍵字：

杜卡迪, Ducati, Airjordan11, jordan
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