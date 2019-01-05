學韓劇女主角戴帽子　5個細節幫造型加分還能「瘦小臉」

為什麼韓妞這麼會戴帽子呢，戴起來就是有那種可愛無關的感覺，一樣的衣服帽子衣搭配起來玩舅舅是個造型，看看韓劇裡的女主角們平時都如何駕馭，不論是草帽、紳士帽、鴨舌帽，注意這些小細節不但可以幫造型加分，最重要的是還有小臉效果！

運動女孩兒：棒球帽

這應該就是最百搭的又不挑人的帽子，帶上棒球帽、穿件牛仔外套、搭上小白鞋，整體來說就有一種陽光休閒感，如果還想要提升整體造型，可以裡面除了穿 T shirt之外，或許加一件格紋襯衫增加層次，會看起來更潮。

不過，棒球帽切記不能帶太緊，要留點空間可以讓頭髮幫造型更加分。

文青俏皮系女孩：鴨舌帽／貝雷帽

最近韓劇中，可以看到女主角紛紛帶起這種帽款，有的是正著戴，有的是斜著戴，或是戴在後腦部分，不但可以有多種戴法搭配髮型，在材質的變化也有許多選擇，讓女孩的文青甜美感飆上100分。

這種帽子通常沒有帽沿，所以如果臉稍為肉肉的可能要好好選擇，否則會更凸顯臉型。可以試試透過不同角度的戴法，並將瀏海、長髮多做造型搭配，讓別人覺得你好像是劇中的女主角喔。

帥氣時髦款：紳士帽

印象最深刻的就是前幾年大家瘋的韓劇《來自星星的你》當中全智賢的角色，飾演大明星的她，標準配備就是一件帥氣俐落皮衣搭配緊身褲，戴上一頂紳士帽。這類帽子期實老實說，有點難駕馭，若沒有做好整體造型顏色的搭配的話，很像是要表演麥可傑克森的舞蹈。

這類帽子通常頂部很高，臉長的人可能要三思阿，不然以整體比例來看，光是頭部可能就占掉你身體的幾分之幾了。如果是額頭高的人其實可以多嘗試一下，因為頂部有空間可以把頭塞進去一些，並且也有帽沿可以修飾臉圓的人。

可愛萌系代表：毛帽

轉眼間已經入秋，可以好好找一些毛帽來準備過冬天了。毛帽主要功能可能是保暖，不過在造型上，很多不同的編織方法，頂上有大毛球小毛球，邊邊也會有很多花俏可愛的拼貼。

如果希望看起來和別人更不一樣，瀏海的蓬鬆，微捲的髮尾可以是大做文章的地方，將長髮綁個小辮子在前面，或是露出一點瀏海，都可以看起來更浪漫喔。

踏青陽光女孩必備：草帽

接近夏天的尾巴，不知道在這個夏天你去海邊玩水，還是在大草皮上野餐了呢？在這種場合一定要有的就是草帽，一來遮陽，二來編織的草帽和大自然完全無違和，絕對是必備單品阿！不過挑選草帽的重點就是「大」一個字，帽沿要夠大！越大越時尚呢！

把握戴的時候，45度角斜戴、往前、往後，都可以創造出不一樣的感覺。值得一提的是，在戴帽子的時候，如果原本分線在左邊可以先往右分然後戴上（反之也是），這樣一來，當拿下帽子的時候，把頭髮撥回來，髮根依舊是澎鬆的。

髮型師建議可以在戴上帽子前，噴上一些噴霧達到吸附頭皮多餘油脂，還能有支撐髮根的效果呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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