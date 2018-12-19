從懸浮著鑽石的珠寶到可愛抱枕　JOY COLORi讓妳逛好逛滿

▲JOY COLORi珠寶家飾選品店在板橋大遠百開幕。（圖／品牌提供、影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

生活應該充滿色彩與美的事物，於是JOY COLORi珠寶家飾旗艦館在板橋大遠百開幕，從珠寶到香氛、抱枕、家用品，共引進10多個品牌，走進店裡可以逛個滿足。其中日本工藝珠寶AbHerï、南法頂級香氛Rose et Marius都是首度來台且獨家販售，AbHerï的鍊戒可以輕鬆調整大小，Rose et Marius的蠟燭骨瓷杯能當燈罩，都是很有意思的巧思。

▲JOY COLORi有許多可愛的傢飾品。（圖／記者林明瑋攝）

日本珠寶多半不會過於隆重華麗，佩戴沒有負擔，也適合日常造型，AbHerï創辦人宮澤女士本身是工藝師，因此從設計到完成作品更能一氣呵成，AbHerï並運用激光穿孔技術，讓鑽石無需邊框固定，彷彿懸浮於鍊子上，光芒更耀眼，加上常見於古董珠寶的｢密粒加工」技術，凸顯特色。

▲AbHerï鍊戒能輕鬆調整戒圍，186,000元（左）、21,000元（右）。（圖／品牌提供）

AbHerï還有引以為傲的鍊戒，金屬小圓球鍊，在內壁塗抹了矽樹脂，因此可以輕鬆滑動調整戒圍，無論想戴在哪隻手指都貼合。JOY COLORi店內並有俄羅斯頂級珠寶品牌FORMS、日本金飾Aufino、Heroomtage，及來自北歐的精靈珠Trollbeads、個性珠寶XJewellery，迎合不同需求。

▲AbHerï激光穿孔鑽石項鍊，鑽石彷彿懸浮空中。（圖／品牌提供）

逛完珠寶可以看看各種家用品，從擺飾、餐瓷、文具、小朋友的音樂鈴都有，Rose et Marius是店內另一項重頭戲，來自南法香水之都格拉斯，可以先挑選美麗的骨瓷杯，再挑選喜歡的蠟燭放入其中，杯子圖案靈感來自普羅旺斯地區古老莊園的地磚、居家紋飾，很有味道，更有趣的是由於骨瓷杯通透，因此還能當燈罩，為空間增添更多來自法國的氣味。

▲Rose et Marius香氛蠟燭，骨瓷杯很有特色。（圖／品牌提供）