想擁有一口白牙不用花大錢　4大牙齒美白法先了解自己適合哪一種

很多人塗上偏橘色調的唇膏就會發現自己的牙齒看起來黃黃的，笑起來實在尷尬！總是很羨幕電視上的明星笑起來一口白牙，所以就考慮做美白牙齒，可是價位落差大、效果不同、持久度也不同。所以在做之前，妳一定要先了解自己適合冷光、貼片、磨砂還是居家美白。

噴砂美白：低價位 適合因外在因素泛黃的牙齒

磨砂美白的價格是最便宜的，一般在5千以內，它主要是針對受到外物染色而形成的牙齒泛黃，例如喜歡喝茶、咖啡或是有抽菸習慣的人，都容易造成染色。

磨砂美白的療程原理就是利用強力的噴槍，清潔牙齒表層的污垢、黃漬，妳可以把它想成進階版的洗牙，所以它並不能改變牙齒色階，如果妳是黃到牙齒內層的人，就不適合磨砂美白。

冷光美白：中高價位 適合泛黃程度不太嚴重的牙齒

冷光美白的價格落在1萬5到2萬5之間，利用冷光照射，將美白藥劑滲透到牙齒組織裡，以達到美白的效果。它的優點就是快速見效，明顯改變牙齒色階，至於改變到什麼程度因人而異，一般維持時間可以達1～2年，不過這也要看妳是否有持續保養。

也就是說冷光美白其實是個長期抗戰，做完以後需要不斷回購美白藥劑以保持效果。此外，如果妳是敏感性的牙齒，還是不太建議選擇冷光美白，因為它其實是一種漂白的概念，對牙齒的傷害大，可能還會造成裂痕，如果妳有蛀牙、牙周病，就更不是合。

居家美白：低價位 冷光美白的延續 適合最最一般泛黃的牙齒

居家美白就是可以在藥妝店購買到的美白牙齒產品，像是美白牙貼，價格千元左右，通常要每天持續使用至少要一到兩個禮拜才能看到效果，可以改變基本色階，而維持時間因人而異，一般可達數月。這其實也是一種美白藥劑，所以使用情形要看妳的牙齒狀況，如果太過敏感，就要選擇劑量溫和的。

居家美白其實也是冷光美白的延續，通常在做完後會幫妳做一附透明牙托，並且須購買藥劑，定期使用以維持美白效果。

陶瓷貼片美白：最高價位 適合已呈灰階的嚴重牙齒

陶瓷貼片美白是效果最好的，而且可以說是一勞永逸，就像是換了一副新牙一樣，只要好好清潔，白白的牙齒可以跟著妳十幾年，不過價格昂貴，一般一顆2萬左右，也就是說一口牙做下來達十萬以上。

它的優點就是可以自行選擇想要的牙齒色階，原理就是磨掉妳一層表層牙齒，然後把貼片貼上，所以如果妳的牙齒有太大的斷裂、蛀牙或是排列不整齊，就不適合貼片美白，因此它有時會伴隨著矯正牙齒療程，是個浩大工程。

不過陶瓷貼片美白確實也有改變牙齒咬合的效果，所以不只是美白，而是讓妳擁有一口整齊到發亮的牙齒。它其實更適合因兒時服用過四環黴素導致牙齒泛灰的人，或是嚴重的黃板牙，其價格最高就看個人選擇囉！

文／美人圈 圖／翻攝自愛奇藝、Pinterest

【延伸閱讀】

避免唇膏沾牙3個小技巧推薦！加映讓唇彩持久、不掉色的「口紅雨衣」

美白牙膏超有感推薦！網友激推款全搜出，加碼Hani牙齒超白關鍵！

迪麗熱巴、金裕貞等女星都這樣美白牙齒！方法都超實用！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。