上班必備大容量包款！PORTER森林綠雷雕設計、RAINS防水捲蓋包超實用

記者鮑璿安／綜合報導

不論外出通勤或是日常旅行，大容量的實用包款始終是不二首選，正值PORTER INTERNATIONAL邁入25周年，品牌為經典後背包帶來全新森林綠款式，而RAINS也為標誌性的防水單品換上新色，多功能隨身包、防水捲蓋後背包都是男女皆宜的選擇！





▲今年PORTER INTERNATIONAL特別推出經典NEW HEAT系列森林綠色與周年限定RENEW系列包款。（圖／品牌提供）

今年PORTER INTERNATIONAL特別推出經典NEW HEAT系列森林綠色與周年限定RENEW系列包款， 全新森林綠款式包含經典郵差包與後背包，色彩靈感源自自然的悟靜與力量，呼應當代對環保與永續生活的重視，袋身採用雷雕設計詮釋 PORTER LOGO字樣的線條， 兩款大包約可容納14吋左右的筆電和A4文件；受到民眾喜愛的托特包這次也帶來了M以及L兩個尺寸，大容量空間搭配軍綠、深藍、黑多色，輕鬆融入日常休閒時刻。

▲防水多功能隨身包。（圖／品牌提供）





▲防水捲蓋後背包。（圖／品牌提供）





▲防水多功能兩用後背包。（圖／品牌提供）

由於台灣陰雨天氣，也讓防水特性的單品更受關注，RAINS 2025春夏系列深入探索「OUTSIDER」的概念，帶來全新柔和的中性色調DRIFT卡其綠、Matrix 柔霧灰，新包款包括多功能隨身包以及兩用後背包。而品牌經典的防水捲蓋後背包也是極佳之選，不僅提供放置筆記本電腦的側袋，完美收納的同時，讓大家在雨天外出也能保證乾爽。