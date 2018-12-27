網友狂推5款平價唇彩　持久顯色免補妝

在外面忙碌一整天沒時間補妝時，唇妝持久度就非常重要了！不掉色的持久唇彩，才能讓妳隨時隨地維持完美唇色，就算是大吃大喝也完全不用擔心唇妝變得斑駁脫落，超尷尬！以下是精心推薦的唇妝產品，保證撐整天也不掉色！

＃Peripera 魅惑墨水唇彩

如果說到不掉色的唇彩，大家第一個想到的應該就是Peripera吧！這個牌子的唇彩顏色非常多，雖然是偏唇露的質地，但是持久度超好，也非常顯色，不掉色的程度甚至到了難卸的地步，要記得用他們專門的卸妝水才卸得乾淨喔！

＃Smashbox 持久霧面液態唇膏

網友評價一生推的超持久唇膏，怕掉色的場合都靠這隻！雖然這款質地偏乾，不過顏色都超級好看又實用，不論是一整天沒時間補脣膏，又或是大吃大喝一頓，這款持久霧面液態唇膏絕對還在你的嘴上，持色力超驚人！

＃Maybelline Super Stay 超持久霧感液態唇膏

這款也就是產品主打的16小時持久不掉色、不斑駁、不沾杯等功能，經過眾多網友實測之後發現，它真的超級超級不掉色！不掉色的程度就像是把整個顏色黏在你的嘴唇上！不論你怎麼大吃大喝，甚至用衛生紙擦，顏色完全都不動如山，而在卸除的時候，建議大家使用眼唇卸妝液，一定要水質地的卸妝產品去卸，才容易卸除乾淨喔～

＃I'M MEME 我愛氣墊薄霧液態唇膏

超發色水霧質地可以擁有外乾內潤的輕盈霧面妝效，再加上其氣墊頭能完美貼合唇部輪廓，當接觸到雙唇時，是非常水潤及親膚舒適的，質地為水潤偏霧面，，還有淡淡的果香，服貼性極佳，平常沾到的話只會有微微的唇印顯現，不容易掉色！

＃NYX 皮革絨光濃唇釉

這款非常適合喜愛濃烈大膽唇妝的女孩，質地是偏絲絨觸感，塗抹上去保濕不乾澀之外，顯色度極高，而顏色也相當飽和均勻，喝水的時候只有些微唇印在杯緣，幾乎不掉色喔～

文／美人圈 圖／翻攝自Pinterest、小紅書

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