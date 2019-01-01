《比悲傷》陳意涵9個凍齡秘密！用冷水洗臉、10點上床睡覺

最近爆紅國片《比悲傷更悲傷的故事》妳看過了嗎？那悲傷的劇情，更是讓人忍不住從頭哭到尾，完全沉浸在那悲慘的情緒中，其中當然少不了女主角陳意涵的助攻，她那圓圓的大眼睛、細嫩的膚質，滿滿的清純少女味，妳能想像她已經36歲了嗎？

陳意涵在《比悲傷更悲傷的故事》因為飾演一個可愛樸實的小女生，加上劇情有很多需要大哭的片段，陳意涵可是幾乎沒上底妝就上鏡頭，是不是太狂！這一切全都要歸功她的養生保養，快讓我們一起來看看！

1.每天都會找時間慢跑



有「慢跑女王」之稱的陳意涵，只要不用工作就會去跑步，「我一直跑步，是因為，這是我現在，唯一能確定我可以做好的事，沉醉在看到數字的增加，很單純，直接。」尤其去旅行時，晨跑也算是每天的行程，10公里行程是基本配備，另外跑步時還可以順便參觀當地的風景和建築物，一舉兩得。

2.多嘗試各類型運動



除了跑步，陳意涵還會涉獵不同類型的運動，包括滑水、瑜伽、跆拳道、滑雪、跳舞、單車...等，只要是任何運動她都愛，這也是她的活力年輕的來源，另外陳意涵有個小習慣，就是每到一個地方都會做倒立拍照，世界都有其「立」足之地。她說，倒立的時候，負情緒會秒變正能量喔。

3.每天喝薑茶養生補血



每個女明星都有自己的獨家美容飲，陳意涵也不例外，她也分享自己是個夜夜磨薑的女人…」，透露平常自己就很喜歡料理，幾乎所有吃的都是自己煮的，所以薑茶也是，而秘方就是薑黃、紅茶及黑糖，煮成一杯薑茶隨身帶著喝，並呼籲女人要多喝溫熱飲品才對身體好。

4.多吃蔬菜水果



除了喝薑茶之外，陳意涵也會補充非常多的蔬果，每一餐都會盡可能吃各類型的蔬菜水果，包括果菜汁或是沙拉...等，因蔬果豐富的維生素與纖維質，能讓她由內而外散發自然的好光彩。

5.一定要用冷水洗臉



陳意涵在保養時還有一個習慣，就是不管天氣冷熱，一定要用冷水洗臉，她分享這樣可以讓毛孔變的緊緻，而洗面乳更會挑選泡沫綿密的產品，以免在洗臉過程中，手會摩擦到臉部肌膚太多太久，這些都是要注意的小細節喔。

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6.按摩臉部消水腫



陳意涵的好膚質，除了天生基因好之外，她也非常重視清潔和卸妝，而擦保養品時更不能隨便抹抹，一定要搭配由下而上的按摩，讓保養品功效更加乘，也能同時消除臉部水腫。

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7.偏愛凝膠質地面膜



陳意涵說自己也是面膜控，但很少使用片狀面膜，最愛的就是凝膠纇的面膜，因為這樣敷面膜的時後，也可以邊敷邊用手按摩，由其是在上妝前這樣做，妝感會更浮貼，臉也會更緊緻水嫩！

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8.隨身攜帶保濕噴霧

天生是大乾皮的陳意涵，保養最在意的就是保濕，因此她隨身都會帶保濕噴霧，只要一覺得臉乾就會狂噴，為肌膚補充水分，尤其是特別是在戶外拍戲或運動後，在臉上噴上含有紓敏成分的保濕噴霧，更有即時降溫紓緩的功效。

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9.10點準時上床睡覺



除了保養跟運動外，陳意涵充足的睡眠才是最天然的保養品，因此平時若工作允許的話，她晚上10點前就會上床睡覺，盡量不熬夜，而早上起床後，也會用晨跑來喚醒身體，這樣的好習慣養成後，自然就能讓體內循環變好，散發紅潤好氣色。

文／柯夢波丹 圖／FB

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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