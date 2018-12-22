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放大片OUT！7款「裸眼感」的小直徑變色片，素顏戴也很美

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戴有色隱形眼鏡，只是想讓眼睛更有神，不是追求放大效果嗎？這就來介紹幾款「裸眼感」小直徑棕色隱形眼鏡給大家。

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲韓星都不會戴誇張的放大片。（圖／翻攝自NEWSIS、李聖經IG）

＃Olens Crystal 3Con Brown

著色直徑才13.3！我們會擔心太過淺色的隱形眼鏡看起來無神，需要用濃妝做加強，但這款屬於明亮的淺棕色，推薦給眼珠色比較淺的人，戴起來比較自然，宛若天生的瞳孔！

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲也有不用搭配濃妝能駕馭的顏色。（圖／翻攝自IG@olens_official、IG@ha_dimiii）

＃Lens me Artric76 ＃Brown

這款著色直徑更小，只有13.1！顏色及花紋滿明顯的，但因為直徑很小，看起來顯得自然，不過一樣推薦給瞳孔色比較淺的人，看起來更加自然～

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲瞳孔本身淺的人戴起來會很自然～（圖／翻攝自IG@lensme_asan）

＃Lens Town European Eyes ＃Brown

大家就是在比小，Lens Town這款著色直徑為12.8，顏色偏淺，戴起來很像貓咪的眼睛！眼睛能釋放出極強的電力～在一個閃神間，就被電暈啦～

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲直徑超小～（圖／翻攝自IG@lenstown）

＃晶碩彩色雙周拋　迷霧棕

直徑為14.2，眼睛容易不舒服、乾澀的人，滿推薦晶碩的！這款自然到連男生都喜歡戴，看起來就像是「裸眼」，但卻讓眼神看起來更有神！

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

＃PienAge　＃Lacy蕾絲玫瑰

很常在日雜出現的這款，在台灣知名藥妝店都得到喔！其中Lacy蕾絲玫瑰的邊框與真實眼球的界線很柔和，看起來最自然，也是台灣賣最好的顏色！直徑更只有13.2，素顏戴也不突兀。

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲藥妝店就能買到，超方便～（圖／翻攝自contact.mewshop.jp、カラコンレポろぐ）

＃ReVIA 1day COLOR ＃Grace

說到最夯小直徑隱形眼鏡，絕對要提到ReVIA！不僅12.6的著色直徑是本文中最小的，更有網友說：「這是我戴過最舒服的有色隱形眼鏡」，其中安室色＃Grace橄欖女神，根本就像天生的瞳孔啊！

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

▲安室奈美惠代言的隱形眼鏡，在日本也非常夯。（圖／翻攝自IG@morecontact）

＃GIVRE 綺芙莉彩色日拋隱形眼鏡 ＃代官山杏

GIVRE家的優點就是很透氣，久戴後的不舒適感比較低！其中＃代官山杏，是款好感度很高的「裸眼系」棕色有色隱形眼鏡，會給人「好人緣」女孩的印象！

▲小直徑隱眼。（圖／美人圈）

文／美人圈

【延伸閱讀】

BLACKPINK最新代言Olens隱眼，自帶仙氣的混血感美瞳推薦，四人四色真的美出新高度！

Pony、妞妞、李聖經、Hani款隱形眼鏡推薦！一戴上以為是混血兒～

自然款小直徑隱形眼鏡！太妍隱形眼鏡、海昌心機新色、ReVIA台灣都買得到

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

隱形眼鏡, 變色片, 小直徑, 聖經色, 棕色隱眼
fashion.net

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