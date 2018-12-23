女孩都會愛的氣質款球鞋　秋冬必收粉裸色、老爹鞋增高又顯瘦

今年非常流行的帥氣老爹鞋配上少女們最愛的粉色到底會擦出怎麼樣的火花呢？這次要為大家介紹4種2018秋冬必備球款，每雙都各有特色，而且非常容易搭配，重點是都有增高顯瘦的效果，加上粉嫩的配色穿起來更有氣質，快點來看看哪一雙，是你的最愛！

1. Nike WMNS Air Max 97奶油杏桃色球鞋

這雙Nike Air Max 97以俐落舒適特色成為人氣鞋款，保留了水波紋圖案和反光飾邊，讓鞋款看起來更特別。用色方面，採用溫潤的奶油杏桃色縱貫鞋身，柔和的色彩相信將讓女孩們愛不釋手！

▲Nike WMNS Air Max 97奶油杏桃色球鞋，NT＄5,400。

2. Nike M2K Tekno “ NUDE ” 裸色球鞋

這雙Nikeh的老爹鞋配上裸膚色，非常有新意，以經典鞋款 Air Monarch 演變而來的 M2K 鞋款依舊人氣不減，上週所發售的白色款也在發售當天全數完售，顯見 Dad Shoes 依舊有它的魅力存在，專為女性所推出的粉嫩裸色，打造初秋迷人風格。

▲Nike M2K Tekno裸色球鞋，NT＄3,600。

3. Nike Air Max 1 LX GUAVA Ice Glow in the Dark粉橘色球鞋

這雙Nike Air Max 1 LX，鞋身在白天看似清透的粉橘色，而在夜晚及燈光照射之中則搖身一變帶有反光材質的夜視效果，立刻讓鞋子變得更有質感。

▲Nike Air Max 1 LX GUAVA Ice Glow in the Dark粉橘色球鞋，NT＄4,500。

4. Adidas Originals EVERYN天藍色球鞋

Adidas很少推出天藍色的鞋款，這雙 Adidas Originals集結了經典鞋型 Stan Smith 和 Superstar DNA，以網孔呈現的三線設計向經典致敬，最具特色的鞋頭紋理與厚底設計，整體採用柔軟頂級的皮料構築而成，鞋身側面的金色 adidas Logo 和 Classic 原創字樣更匯聚了完美的質感，無論何種風格，皆能顯現女性的自在與優雅。

▲Adidas Originals EVERYN天藍色球鞋，NT＄3,890。

【販售資訊】

販售日期：10月27日

販售店點：FRUITION

台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄6號

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG PHOTO／DR.

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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