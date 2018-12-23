fb ig video ETtoday search mobile

女孩都會愛的氣質款球鞋　秋冬必收粉裸色、老爹鞋增高又顯瘦

> >

今年非常流行的帥氣老爹鞋配上少女們最愛的粉色到底會擦出怎麼樣的火花呢？這次要為大家介紹4種2018秋冬必備球款，每雙都各有特色，而且非常容易搭配，重點是都有增高顯瘦的效果，加上粉嫩的配色穿起來更有氣質，快點來看看哪一雙，是你的最愛！

▲粉裸色球鞋。（圖／ELLE）

1. Nike WMNS Air Max 97奶油杏桃色球鞋

這雙Nike Air Max 97以俐落舒適特色成為人氣鞋款，保留了水波紋圖案和反光飾邊，讓鞋款看起來更特別。用色方面，採用溫潤的奶油杏桃色縱貫鞋身，柔和的色彩相信將讓女孩們愛不釋手！

▲粉裸色球鞋。（圖／ELLE）

▲Nike WMNS Air Max 97奶油杏桃色球鞋，NT＄5,400。

2. Nike M2K Tekno “ NUDE ” 裸色球鞋

這雙Nikeh的老爹鞋配上裸膚色，非常有新意，以經典鞋款 Air Monarch 演變而來的 M2K 鞋款依舊人氣不減，上週所發售的白色款也在發售當天全數完售，顯見 Dad Shoes 依舊有它的魅力存在，專為女性所推出的粉嫩裸色，打造初秋迷人風格。

▲粉裸色球鞋。（圖／ELLE）

▲Nike M2K Tekno裸色球鞋，NT＄3,600。

3. Nike Air Max 1 LX GUAVA Ice Glow in the Dark粉橘色球鞋

這雙Nike Air Max 1 LX，鞋身在白天看似清透的粉橘色，而在夜晚及燈光照射之中則搖身一變帶有反光材質的夜視效果，立刻讓鞋子變得更有質感。

▲粉裸色球鞋。（圖／ELLE）

▲Nike Air Max 1 LX GUAVA Ice Glow in the Dark粉橘色球鞋，NT＄4,500。

4. Adidas Originals EVERYN天藍色球鞋

Adidas很少推出天藍色的鞋款，這雙 Adidas Originals集結了經典鞋型 Stan Smith 和 Superstar DNA，以網孔呈現的三線設計向經典致敬，最具特色的鞋頭紋理與厚底設計，整體採用柔軟頂級的皮料構築而成，鞋身側面的金色 adidas Logo 和 Classic 原創字樣更匯聚了完美的質感，無論何種風格，皆能顯現女性的自在與優雅。

▲粉裸色球鞋。（圖／ELLE）

▲Adidas Originals EVERYN天藍色球鞋，NT＄3,890。

【販售資訊】

販售日期：10月27日

販售店點：FRUITION

台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄6號

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG　PHOTO／DR.

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

這粉紅球鞋不收對不起自己！NIKE推出AIR FORCE 1厚底設計新款運動鞋 穿搭可愛又顯高

【球鞋上癮症】紐約時裝週街拍 直擊時尚工作者腳下的球鞋穿搭術

關鍵字：

ELLE, 球鞋, 女孩, 粉裸色, 秋冬, 老爹鞋
fashion.net

熱門文章

【有獎】ET FASHION聖誕倒數　送「MK小錢包」

風．LUXURY／「花瓣占卜錶」換天鵝絨禮服　猜測心意好浪漫

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

全天下只有蔡依林Hold得住　花褲、花裙一起穿還有1米8效果

《男朋友》宋慧喬女神地位更高！成CHAUMET亞洲首位大使

說・流行／CELINE新包有凱旋門也有巧克力！該買哪咖開箱給妳看

彩虹點點也太可愛了！RMK必買春妝3大攻略

Off-White果凍涼鞋六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

新・鮮貨／品味瞬間升級　裝置藝術般的B＆O揚聲器

Pre-SIHH 2019／卡地亞經典酒桶重生　曲線結合鏤空更迷人

ET Fashion

推薦閱讀

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模！網讚：「時尚臉」

南韓又有新拍照手勢！快學TWICE比「chuu愛心」跟上流行

奧斯塔羅12星座一周運勢1224-1230　巨蟹感情穩定、水瓶金錢支出多

趙薇甩肉13公斤8大招　曾說「台北是減肥人的惡魔」 7位女生赤裸抗議維密：「我們厭倦了所謂完美，卻只有一種美。」 「時尚女王」不是叫假的！　孔曉振穿西裝帥氣打趴曹政奭 蘇志燮留落腮鬍轉型「頹廢大叔」！　網讚：賀爾蒙滿出來 張韶涵的逆天小臉這樣來！戒「2樣食物」後，連膚質都變好了 Jennie最愛的「奶茶裸粉」唇膏幫你找到了！氣質又顯白、曾經一支難求 「單戀」比有交往對象更幸福！研究顯示：在愛情邊緣多巴胺會噴發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面