草莓控保證會愛上　全台必吃7家草莓甜點刷爆IG

又到了草莓控們最愛的草莓季啦！許多甜點店都紛紛推出各種超吸睛的草莓甜點，這邊幫大家熱搜了北中南IG上大家瘋狂打卡的草莓甜點，個個都是草莓滿到多出來，草莓控保證會愛上！

bonnie suger 聖誕草莓蛋糕系列



不管是店內裝潢和蛋糕本身，都顏值非常高的bonnie suger，平常就有很多草莓產品了，今年的粉紅草莓季，草莓系列品項更是多到選半個小時都難以抉擇！每一個都想吃就是這家店最讓人苦惱的一件事！

粉紅鮮莓派







成分：新鮮草莓、粉紅莓果醬、原味派皮、巧克力蛋糕、卡士達醬、巧克力醬

法式巧克力／原味草莓之丘

成分：巧克力蛋糕、草莓、巧克力鮮奶油

花朵緞帶草莓蛋糕



成分：蜂蜜蛋糕、卡士達醬、鮮奶油、草莓

聖誕圍巾。抹茶卡士達千層酥花園

成分：新鮮草莓、蔓越莓、藍莓、原味鮮奶油、抹茶卡士達、卡士達、 拿破崙千層酥皮

也有很多1～2人份的小蛋糕！但要選擇吃哪一個真的是酷刑！左圖的雙層小草莓蛋糕就可愛至極！

滿滿苗栗大湖草莓和新鮮水果

聖誕期間會送聖誕樹鮮奶油小餅乾喲～超香

整間店又香又美，待一整個下午也不想離開

Bonnie Sugar 新鮮水果蛋糕專賣店

高雄店：高雄市新興區文橫二路143巷2號 072211345／072214886

台北店：台北市大安區師大路83巷7號1樓 0233651600

森林店：台北市中正區北平東路9號 0223935606

Meat up 莓辦法



▲草莓與抹茶巧克力醬絕配。（圖／翻攝自IG@candychi99）

25顆完整的大湖草莓堆疊，中間甜筒裡塞滿提拉米蘇，而且是帶有酒味的提拉米蘇！還能淋上抹茶巧克力淋醬，根本就是草莓聖誕樹～除了吸睛外超大份量吃起來也有滿滿的幸福感啊～

▲杯子超可愛！（圖／翻攝自FB@meat up）

除了經典的草莓聖誕樹，鬆軟的舒芙蕾鬆餅和草莓奶昔也不能錯過，酸甜滋味，甜而不膩，就連不愛吃太甜的也大推。meat up草莓季將從年底一路活動到明年三月底，喜歡的朋友們留意時間啊。

地點：台北市萬華區武昌街二段124-4號1樓

Sweet tooth 豪華草莓杯

Sweet tooth這家超級少女心的甜點店，除了平常就超熱賣的紅絲絨蛋糕外，今年草莓季更是推出了每日限量12杯的「豪華草莓杯」，以及每日限量20杯的草莓牛奶！豪華草莓杯內容物包含了巧克力戚風蛋糕、莓果麥片穀物、布蕾奶油醬、香草冰淇淋，和滿滿的新鮮草莓等等，讓人光看就超心動啊！

▲草莓杯、草莓牛奶、草莓蛋糕，每個都讓人口水直流～（圖／翻攝自sweet tooth IG）

除了這兩樣限量草莓杯及草莓牛奶外，這家在在莓季也推出各種草莓口味的蛋糕喔！如果沒搶到限量的草莓杯還可以選擇草莓起司塔、草莓千層等甜點喔！

地址：台北市信義區光復南路421巷9號（捷運國父紀念館站2號或信義安和站5號出口）

八月堂 草莓可頌

在北中南都有分店，每一家都是排隊排超長的八月堂草莓可頌！從１２／１開始推出草莓可頌，撒上檸檬糖霜，內餡滿滿的卡士達醬，一顆鮮甜大草莓，雖然價格偏貴，不過吃過的人都淚推啊～

小公主的棒棒糖 網莓美莓

▲限量的總是更好吃。（圖／翻攝自IG@0817stella）

在網路上爆紅的草莓可頌，除了鬆軟的可頌裡，加了滿滿的卡士達跟草莓，總共推出了原味和草莓兩個口味，一個比手掌還要大，咬下去每口都會爆漿！提醒大家因為是限量的，要記得先到店家的粉專預定喔～

地址：台南市仁德區太興路25號

冰鄉 草莓牛奶冰

▲誰說冬天不能吃冰！（圖／翻攝自IG@money9992）

在IG上超夯的冰鄉草莓冰，整碗的草莓每顆都超大又多汁，加古早味布丁只要15元超平價！而剉冰會再淋上草莓煉乳醬，不過草莓醬直接吃有點甜，配著剉冰剛剛好，再加上便宜又大碗，給你滿滿的草莓，冬天一定要來吃一碗～

地址：台南市中西區民生路一段160號

芒果好忙 草莓雪花冰

在 Instagram 查看這則貼文 Blogger x 啾比 x 愛旅遊（@juby0105）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 8 日 上午 12:35 張貼

這碗也非常澎湃的草莓雪花冰，上面也是舖滿草莓還淋上煉乳、草莓醬，而特別的是附上的兩顆冰淇淋可以換成布丁！超大份量建議多人一起分食喔～

地址：高雄市左營區富民路401號

圖、文／美人圈

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