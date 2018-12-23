台北新地標！「微風南山」開幕引進14家品牌，9間首間店在台灣

從年初就一直引起討論話題的台北新地標「微風南山」，官方終於在今天確定即將於2019年1月10日盛大開幕。座落於台灣地標101對面，總面積16200坪， 建築外觀以雙手合掌的造型象徵傳遞幸福的概念，獨特的設計結構搭配內部令人期待的進駐品牌，預計又將成為台灣民眾最新潮的逛街打卡熱點。

微風南山樓層規劃為B2至7樓，結合精品、流行服飾、雜貨與異國美食佳餚等令人期待的主題，另外，高樓層的46至48樓更打造天際餐廳與酒吧，讓都會人們可以在下班後到此享受信義區的繁華夜景。

此外，微風南山還有一大亮點就是首創與日本鐵道購物商場atre、日本三井物產3方聯盟合作，把首度進軍海外市場的atre引進台灣，規劃出2至4樓的專屬空間，目前公布將進駐51家知名複合式品牌，其中16間更是日本或其他國家首次進軍台灣；6間則為在台灣具有高質感的街邊店首次進駐百貨商場。

微風南山全區約有1/2為餐飲相關的店鋪，讓大家在瘋狂購物血拼的同時，也能到自己喜愛的餐廳小憩一下，同時感受微風南山的時尚魅力與日本atre的生活品味。

2樓：將引進許多甜點、咖啡相關品牌與新穎特殊的雜貨品牌，很適合在節日前夕來這裡挑選喜愛或送禮選擇。

9 Palette Parlor（首間店在台灣）

由日本生鮮蔬果專賣店「九州屋」開設的海外店鋪，主要販售以新鮮水果為主的聖代、三明治、果汁飲料等，在菜單設計上皆使用「當季水果」，希望能滿足台灣饕客們的味蕾，品嘗新鮮水果帶來的豐富變化。

Blue Bottle Coffee（首間店在台灣）

由atre與Blue Bottle Coffee攜手於台北開設全台第一家「Blue Bottle Coffee禮品店」，為期6個月的快閃店，讓台灣民眾不用特地出國也能採購到Blue Bottle Coffee咖啡和禮品，這次Blue Bottle Coffee特別限量販售來自北加州廠獨製的有機罐裝冷咖啡，其小巧精緻的鋁罐包裝，絕對是自留或送禮的獨創禮物，除此之外，還有多樣沖泡咖啡器具及周邊商品讓藍瓶粉絲們可以搶購。

Dandelion Chocolate（首間店在台灣）

Dandelion Chocolate向來推廣Bean to Bar巧克力的概念「單一、原創、產地清楚」，打造永續環境。自從展店至東京文創新地標藏前的海外1號店後，現在也將來台灣快閃，向大家分享我們單一產區、純手工、帶著溫度的巧克力。

la vie bonbon（首間店在台灣）

以入口即化的口感、吃得出柔滑鮮奶油和慕斯加上令人眼睛為之一亮的華麗創意外觀聞名的la vie bonbon，擅長將食材特性發揮淋漓盡致，展現最大優點。

le Boulanger de Monge（首間店在台灣）

發跡於麵包的激戰區「巴黎五區的蒙赫街上」，以曾於2012年被法國費加羅報選為第1名的人氣商「tartelettes aux pommes」廣受歡迎，不僅對原料講究，同時也很注重麵包本身的原味，這次也是品牌首次跨出海外展店，屆時也預計將販售「tartelettes aux pommes」。

3樓：以日常生活中的流行服飾及小物配件為主，適合喜歡自由選擇搭配風格的民眾，同時也會進駐一些甜點店、餐廳和茶館提供大家逛街之餘稍作休息。

Beams（旗艦店）

日本人氣複合式選品店Beams以原創男女裝與嚴選自世界各地的服飾、雜貨為特色，這次除了會引進首度登台的首飾品牌「Bill Wall Leather」外， Beams也會引進與吉田包共同設立的品牌「B印Yoshida」，以及與日本傳統工藝「博多織」合作的atre限定販售商品。

United Arrows、Beauty&Youth United Arrows（首間店在台灣／旗艦店）

台灣首間的United Arrows女館將會進駐微風南山atre，屆時不僅會有「United Arrows」的女裝商品，也會整合「Beauty&Youth United Arrows」、「Roku」、「Steven Alan」的女裝一同販售，讓不同風格的女孩們可以在這裡找到最新潮、最時尚的服飾。

Bloomingville x P&T柏林茶館（旗艦店）

北歐知名家居品牌Bloomingville首度來台開設旗艦店，在同一空間容納兩門最貼近生活的學問，以丹麥的Bloomingville表現最溫暖自然的北歐日常，另外還融合柏林選茶品牌Paper and Tea，讓大家逛街之餘也能享用獨特風格茶飲和歐陸料理。

Kobe sweets cafe（首間店在台灣／旗艦店）

以「希望讓更多人了解水果」的想法起源，Kobe sweets cafe原先為神戶的老字號蔬果店，逐漸發展為甜點店。主要以能夠品嘗出水果新鮮口感與風味的水果塔為主打，甜點師傅每天手工在塔上擺滿水果，讓甜點可以保持最好的狀態。

小器生活、小器食堂

台北赤峰街人氣品牌小器，擅長販售「日本器皿」和「日式定食」，微風南山的店鋪將以開放式廚房的風格，打造透明簡單的放鬆空間。

4樓：這層樓多以品牌大型概念店為主，當然也有咖啡廳及富有高質感的休閒餐廳，讓大家可以享受美食外，還有許多「娛樂」空間。

niko and...

不侷限於服裝，更在家具、雜貨、飲食、音樂、藝術等各種領域，以獨特的視點表現日系生活風格，微風南山的店鋪還會結合露天咖啡，讓大家可以輕鬆眺望眼前的101。

MLD（首間店在台北）

在高雄極具人氣的場所「MLD台鋁」台北首間店鋪將會在微風南山atre開幕，屆時將會進駐許多高雄的知名港式餐飲、西餐廳、生活雜貨等主題品牌，（預計4月開幕）

Dancing Crab（首間店在台灣）

來自新加坡，融合日本魅力，並以美國南部的經典Cajun料理為基礎，讓大家不用刀叉，感受豪邁用手抓吃的用餐樂趣，瘋狂大啖海鮮、大口喝酒，不受拘束地盡情享受美味與活力氛圍。

Japan Rail Cafe（首間店在台灣）

主要提供給喜好日本旅遊的旅人們交流的空間，透過一站式的旅遊諮詢服務推薦日本各地「最同步、最獨家、最美味」的道地情報，這也是Japan Rail Cafe繼新加坡後亞洲第2間海外門市。

微風南山店／atre

地址：台北市信義區松智路17號

開幕日期：2019年1月10日

店鋪數量：微風南山店約200間店舗、atre51間店舗

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 圖片：微風南山、台北南山廣場、niko and | 來源：微風南山、台北南山廣場

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