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綺拉奈特莉最稱職代言人！穿整套香奈兒領下「英國皇室勳章」

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編輯／Ann

英國演員綺拉奈特莉，在演出《模仿遊戲》、《神鬼奇航：鬼盜船魔咒》之後聲名大噪，得到奧斯卡金像獎和金球獎提名。近日更獲頒英國皇室勳章，肯定她在演藝工作和慈善活動的付出，而她穿著鵝黃色香奈兒套裝，帶著家人亮相， 畫面相當溫馨。

▲綺拉奈特莉。（圖／路透）

▲香奈兒。（圖／翻攝自官網）

▲綺拉奈特莉。（圖／路透）

▲綺拉奈特莉一家人。（圖／路透）

綺拉奈特莉此次穿著鵝黃色香奈兒SS17套裝，出席白金漢宮典禮，獲查爾斯王子親自頒發勳章，父母和老公詹姆士萊頓也一同出席。綺拉奈特莉中分長髮頭戴香奈兒圓帽，配上利落的套裝剪裁，絲毫不顯臃腫，白色襯衫和黑色領結脫穎而出。她腳踩灰褐色高跟鞋優雅走下台，腰上的淡粉色寬腰封十分搶眼，巧妙的色系搭配廣受好評。

▲綺拉奈特莉。（圖／路透）

▲綺拉奈特莉連續11年接下香奈兒代言。（圖／翻攝自香奈兒品牌官網）

提到香奈兒就會想起綺拉奈特莉，身為最稱職代言人，她不僅多次在公開場合選擇香奈兒服飾，也已經連續11年擔任摩登Coco香水代言人，4度演出形象影片。看來綺拉奈特莉的迷人氣質，連香奈兒都愛不釋手。

▲綺拉奈特莉 。（圖／翻攝自IG）

綺拉奈特莉 獲得皇室勛章。（圖／翻攝自IG@keiracknightleys ）

不過想要獲得英國皇室勳章，除了演藝事業出色，對社會的正面影響力更是重要。綺拉奈特莉一直重視女權問題，也是國際特赦組織的代言人。

她曾經在節目中提到對女兒的教育方式，「當然絕大多數的女孩都想成為公主，但我希望能給她一些不同的觀念，期待她做一位擁有權力的女王，而非只是等著被王子拯救的公主而已。」此次獲獎也讓大家看到女神演藝工作之外，個性美麗的一面。

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關鍵字：

綺拉奈特莉, 英國, 演員, 代言, 工作, 演戲, 頒獎
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