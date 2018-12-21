懂・時尚／這種樂福鞋真的有錢！藏硬幣隨時挖來用

▲Penny Loafer怎麼穿都好看。（圖／翻攝ghbass IG）

記者林明瑋 / 台北報導

時尚是一種輪迴沒錯，但有些東西不會完全消失，時而起、時而聲量稍小，例如樂福鞋（Loafer），有大紅的時刻，不過任何時間穿它都不顯落伍。其中的Penny Loafer是正裝休閒皆宜的經典，但為什麼名字前面加了一個Penny（便士）？因為鞋子上真的能塞一枚一分錢的硬幣，有錢的鞋，無誤。

▲G.H Bass最早推出鏤空皮帶裝飾的樂福鞋，名為「Weejun」，現在仍在鞋底標明名稱。（圖／翻攝ghbass IG）

「Loafer」這個字的原意是流浪，樂福鞋是從19世紀美國印地安人愛穿、柔軟的莫卡辛鞋（Moccasin）而來，承襲了這樣的基因，「Loafer」很理所當然。1930年代，George Henry Bass（G.H Bass）公司推出了一款鞋面上有一條鏤空皮帶橫跨的設計，命名為「Weejun」，大受歡迎，也風靡校園。

▲鞋面塞硬幣，所以稱為Penny Loafer。（圖／翻攝Brooks Brothers官網、shoestorys）

常春藤聯盟的學生很喜歡穿這樣的樂福鞋，他們還在鞋帶上鏤空洞內，塞入一枚一分錢的硬幣，成為時髦穿法，於是「Weejun」成了「Penny Loafer」，是不是很可愛！

▲TOD’s的Penny Loafer小朋友豆豆鞋，相當可愛。（圖／翻攝TOD’S IG）

塞一分錢在裡面幹嘛？有很多種說法，求幸運、約會搭車等等，但最實際的，當屬用來打電話。投幣式公用電話現在已經少見，但可是過去的生活必需，人在外面想聯絡就得靠它，一時找不到零錢不用心慌，彎腰、從鞋子裡挖出硬幣，就能打電話啦！

▲Penny Loafer很容易搭配。（圖／翻攝TOD’S IG、ghbass IG）