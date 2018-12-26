科學教你變潮男潮女！用錯覺優化身材、亞洲人衣服要避開2顏色

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「什麼！科學居然也能教人如何變身潮男、潮女？」沒錯～今天理科太太帶著她的設計師好友，要一起來用科學根據幫助大家學習穿搭技巧，並且再用穿搭小撇步讓你的人際關係更好喔！讓我們一起來看看吧。

＃基本搭配黑、白、灰的延伸

黑白灰是最簡單的搭配基礎，可以在裡頭搭配一個你覺得舒服、自然的顏色，這樣的配出來的顏色、風格是最簡易，也是最不容易出錯的搭配法喔。

＃色彩心理學

另外，在挑選顏色時，也要注意顏色所帶給別人的感覺。例如：

海軍藍會讓人聯想到海洋，給人權威、專業、踏實的感覺。

墨綠、橄欖綠會讓人聯想到森林，給人沉靜、知性、自由的感覺。

卡其等大地色系會給人比較安定、和藹、平和的感覺。

＃色彩的明暗度

以綠色為例子，選擇明度比較低的顏色會比較適合初階者，像是墨綠、軍綠、橄欖綠等，如果比較還是不帶能掌控這些顏色，就可以利用一些小物品，例如包包、鞋子等。

＃亞洲人要比較避免這些顏色

亞洲人要避免穿藕色、紫色等衣服，因為我們的皮膚偏黃，會讓整體看起來比較沒精神，還會讓你的身材放大等。不過藕色、裸色這類的指甲油就可以使用在一些小細節，例如指甲油，因為這類顏色的指甲油可以讓你的手指看起來特別修長。（不過還是要看是不適合啦，否則會看起來顯黑、髒髒的）

＃色彩心理學改善人際關係

在第一次見面時，可以依據你跟對方的關係選擇顏色穿搭，例如女生在第一次約會時，如果穿紅色會讓男生的好感度增加，但如果是出席工作場合等，紅色就會讓人感覺到壓迫、警覺感。所以在與對方第一次見面時，太明亮、強烈的衣服，最好不要穿。

紅綠、藍橘、紫黃等對比色，通常會用在你希望別人注意你時，或是想要表達一些信號時才穿。

＃利用比例來形成視覺錯覺，優化身材比例

通常別人是不會看出你的腰線在哪，所以可以利用上下分層的穿搭法來分隔，改善上、下半身比例。不過說到分出腰線，女生擁有高腰褲這件利器，那男生呢？男生則可以利用臀圍線（屁股最寬的地方，畫出一條水平線），接著選擇一件長度剛好到臀圍線的上衣，這樣就可以修飾身材了喔～

＃線條圓裡抓身材比例

這招由前一招延伸。除了上下半身切割出腰線，還可以利用縱向的切割，例如穿外套時，將拉鍊、扣子拉起來，就會讓身體看起來比較寬，但是如果你將拉鍊、扣子解開，就可以將身體分成三等份的長方形，讓身材看起來更纖細。

＃了解自己的風格

最後是最重要的一點！就是要先了解自己的條件與風格，分析自己的長向、風格，例如乾淨斯文型、運動型、粗曠型等，如果是乾淨斯文型就可以穿一些牛仔外套、皮外套等，但如果是粗曠就不適合穿一些頹廢或是做舊的單品，否則會看起來更邋遢、頹廢。

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