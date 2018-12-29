加入美食清單！2018年度美食TOP 10　吃貨們都在這打卡

一年又要過去了，今年最夯美食是什麼你知道嗎？今天整理了2018 TOP10美食，快來看看你還有哪家沒吃過！

TOP1／一蘭拉麵 Ichiran ラーメン

台北／信義區

無人不知、無人不曉，日本必吃一蘭拉麵來台灣後人人搶著吃，只有一種口味不用擔心選擇障礙症發作，辣醬和溏心蛋是必加，24小時營業讓你無時無刻都可以吃！

▲一蘭拉麵 Ichiran ラーメン。（圖／美食客Ann提供）

TOP2／ 屋莎鬆餅屋 Woosaパンケーキ

台北／大同區

軟綿綿吃了好像飛上天的雲朵鬆餅，超綿密口感讓人想一吃再吃，還有吸晴的雲朵冰沙超殺底片！速速成為超夯必吃美食、熱門打卡店家！

▲屋莎鬆餅屋 Woosaパンケーキ。（圖／美食客陳凱畢提供）

TOP3／ 文章牛肉湯

台南／安平區

粉嫩溫體牛！來台南就是要喝一碗熱呼呼的牛肉湯，現宰的溫體牛肉加上嚴選牛腩及大骨和多種中藥材料來熬煮的湯頭，不管是原味吃、沾醬吃，都好吃！

▲文章牛肉湯。（圖／美食客蔡昀靜提供）

TOP4／ 双生綠豆沙牛奶

台南／中西區

下半年度大爆紅的双生綠豆沙牛奶，使用天然原料和台糖蔗糖不能調整甜度，綿綿沙沙的綠豆沙加上香醇的鮮奶，口感好濃郁消暑！

▲双生綠豆沙牛奶。（圖／美食客luoluo提供）

TOP5／ 大師兄銷魂麵鋪

台北／中山區

只有賣4種套餐，湯頭分麻辣和清燉，一碗銷魂麵+一碗牛肉湯，現涮雪花牛肉片再配上獨門沾醬，招牌老油條必點，超酥脆又帶上硬度，放入湯裡不軟爛！

▲大師兄銷魂麵鋪。（圖／美食客蓁提供）

TOP6／ 宮原眼科

台中／中區

老屋夢幻冰品！超多口味、超狂配料：口味主要分為茶、水果、巧克力，配料以鳳梨酥、乳酪蛋糕最受大家歡迎！不管是當地人、觀光客都愛的打卡地標！

▲宮原眼科。（圖／美食客吃貨佑提供）

TOP7／ JAI 宅

台中／北區

HUN混第三間店，超熱門網美打卡餐廳！義大利麵、燉飯、披薩、早午餐通通有，料多味美cp高，還免費加飯加麵！

▲JAI 宅。（圖／美食客Larry提供）

TOP8／ 一百種味道

新竹／北區

超多口味水果塔每種都想吃！幾乎是說到新竹就會想到的一百種味道，內餡濃密、水果新鮮、塔皮酥而不膩，讓人每一種都想來一塊！

▲ 一百種味道。（圖／美食客jiun提供）

TOP9／ 東洲黑糖奶舖

台南／東區

帶領台灣進入黑糖奶風潮的東洲黑糖奶鋪，經歷一年的時間還是屹立不搖！黑糖奶又香又醇又濃，波霸又大又Q又軟，熱黑糖珍珠加上冰牛奶，冷熱交織的口感讓人欲罷不能啊！

▲東洲黑糖奶舖。（圖／美食客luoluo提供）

TOP10／ Chun純薏仁。甜點。

台南／中西區

顛覆傳統薏仁湯的印象成為台南人氣甜點，薏仁顆粒口感圓滑溫順，搭配煮到軟爛、綿密微甜的萬丹紅豆，口感實在太合拍！

▲Chun純薏仁。甜點。（圖／美食客Wu Icen提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

不藏私啦！2018年度桃園、新竹TOP 10美食通通端出來，鴨香飯、燒餃子、花生霜淇淋都上榜！

全台前十名鐵板燒出爐啦！快來看看還有哪些沒吃過！